أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة جاهزيتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية، والتي تبدأ اعتبارًا من صباح السبت 16 مايو 2026، وتستمر حتى الخميس 11 يونيو 2026، بمشاركة أكثر من مليون و290 ألف طالب وطالبة.

رفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات التعليمية

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، الانتهاء من تجهيز جميع المدارس واللجان الامتحانية لاستقبال الطلاب، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه جرى التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتأمين مقار اللجان، وتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات ومتابعة محيط المدارس، مع تنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات

وأشار وكيل الوزارة إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية وربطها بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة ورصد أي معوقات والعمل على حلها فورًا.

وشدد على ضرورة الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، وتحقيق الانضباط داخل اللجان، مع توفير التهوية والإضاءة الجيدة، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين.

أكثر من مليون و290 ألف طالب يؤدون الامتحانات

وأوضح يوسف الديب أن عدد طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الأول حتى السادس يبلغ 822,116 تلميذًا وتلميذة، بينما يبلغ عدد طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي 380,372 طالبًا وطالبة، في حين يصل عدد طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام إلى 88,200 طالب وطالبة.

وأضاف أن الامتحانات تسبقها استعدادات مكثفة وتنسيق كامل بين مختلف الجهات لضمان خروجها بالشكل اللائق بمحافظة البحيرة.

تعليمات مشددة لضبط اللجان وتحقيق الانضباط

وأكدت المديرية ضرورة إعلان جداول الامتحانات في أماكن واضحة داخل المدارس، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين أوراق الأسئلة والإجابات واللجان، مع التصدي لكافة أشكال الغش ومنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية.

كما شددت على التحقق من شخصية جميع العاملين والطلاب داخل اللجان، ومنع خروج أي عضو بعد فتح مظاريف الأسئلة، مع توفير حجرات إسعافات أولية بكل لجنة تضم طبيبًا أو ممرضة.

واختتم وكيل الوزارة بالتأكيد على أن مسؤولية رئيس اللجنة كاملة عن انتظام العمل والانضباط داخل اللجنة، مع المتابعة اليومية والتواصل الفوري مع غرفة العمليات حال حدوث أي طارئ، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.