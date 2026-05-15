إبراهيم حسن: حسام خليفة الجوهري لكن بطريقته الخاصة

رد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، على ما يتردد حول تقليد شقيقه حسام المدير الفني للفراعنة لأسلوب المدرب الراحل محمود الجوهري المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

حسام حسن يتغني بمدرسة الجوهري

قال إبراهيم حسن عبر قناة "أون سبورت": تعلقنا بمدرسة الراحل محمود الجوهري يعود إلى الفكر المختلف الذي كان يقدمه في عالم التدريب، مشيرًا إلى أن توأمه حسام يسير على نفس النهج مع إضافة شخصيته الخاصة وأفكاره التي تواكب تطورات كرة القدم الحديثة".

وقال إبراهيم حسن: "الجوهري كان يمتلك شخصية مختلفة في العمل، موضحًا أن ما يقدمه في مسيرته التدريبية والإدارية يعكس مدى إخلاصه وحبه لكرة القدم ورغبته الدائمة في النجاح.

وأضاف أن الراحل محمود الجوهري كان يمتلك عقلية متطورة للغاية، حيث كان يخصص غرفة كاملة للفيديوهات والتحليلات، وكان دائم البحث عن أفكار جديدة تساعده على تطوير عمله داخل الملعب.

وأشار إبراهيم إلى أن الجوهري كان يمتلك صبرًا كبيرًا في التعامل مع اللاعبين، وكان يسعى دائمًا لتنفيذ أي فكرة تخطر بباله مهما احتاجت من وقت أو مجهود.

هل حسام حسن يمتلك إسلوب الجوهري؟

أوضح إبراهيم حسن أن حسام يُعد الأقرب لمدرسة الجوهري من الناحية الفكرية، لكنه في الوقت نفسه يعمل على تقديم بصمته الخاصة وعدم الاكتفاء بتقليد من سبقوه.

واختتم : "حسام حسن خليفة الجوهري جدًا وبيسلك مدرسته وفي نفس الوقت بيعمل شغل خاص بطريقته".

