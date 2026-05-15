نجح الجهاز الطبي لمنتخب منتخب مصر للشباب بقيادة الدكتور هاجد العنتبلي، في التعامل مع إصابة محمد غانم لاعب منتخب عمان، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 2-1.

الجهاز الطبي لمنتخب مصر للشباب ينقذ لاعب عمان من الموت

وتعرض اللاعب العماني لإصابة قوية أثناء اللقاء استدعت دخول سيارة الإسعاف إلى أرض الملعب، إذ تعرض لحالة بلع لسان صاحبها تشنجات مما استدعى تدخلاً عاجلاً من الجهاز الطبي للمنتخب المصري بالتعاون مع الطاقم الطبي لمنتخب عمان.

ورافق الدكتور هاجد العنتبلي اللاعب داخل سيارة الإسعاف إلى مستشفى زايد التخصصي من أجل تنفيذ الإجراءات الطبية المتبعة في مثل هذه الحالات، إذ خضع اللاعب لفحوصات وأشعة طبية أكدت سلامته واستقرار حالته الصحية.

ما آخر تطورات الحالة الصحية للاعب منتخب عمان

وأكد طبيب المنتخب المصري أن الفحوص الطبية أثبتت سلامة لاعب منتخب عمان بعد الاطمئنان الكامل على حالته الصحية.

ويضم الجهاز الطبي للمنتخب المصري كلاً من الدكتور هاجد العنتبلي طبيب الفريق والدكتور صلاح عاشور استشاري العلاج الطبيعي، إلى جانب محمد عامر أخصائي التدليك.

