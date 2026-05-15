الخشت: الاختلاف الديني يمكن أن يتحول إلى مساحة للحوار لا للصراع

ترأس الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، اجتماع لجنة التراث والتوثيق، بحضور الدكتور أحمد الشربيني، عميد كلية آداب الأسبق وأستاذ التاريخ، والدكتور حسن الجارم، وأحمد الحلفاوي، ومصطفى محمد الصادق.

جاء ذلك لمناقشة عدد من المحاور المتعلقة بالحفاظ على الإرث التاريخي والعلمي للمؤسسة الطبية الأعرق في مصر والمنطقة، استعدادًا للاحتفال بالمئوية الثانية في مارس 2027، في إطار الاستعدادات المتواصلة للاحتفال بمرور 200 عام على تأسيس كلية طب قصر العيني.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الرؤى والمقترحات الخاصة بتوثيق تاريخ قصر العيني ورموزه العلمية، إلى جانب مناقشة آليات الحفاظ على المقتنيات والوثائق التاريخية ذات القيمة الأكاديمية والإنسانية، بما يسهم في إبراز الدور الوطني والعلمي الذي لعبته الكلية على مدار قرنين من الزمان.

كما تناولت اللجنة سبل تطوير أعمال التوثيق والأرشفة وفق أساليب حديثة تدعم الحفاظ على الذاكرة المؤسسية لقصر العيني، مع التأكيد على أهمية توثيق السير العلمية والإنسانية لرواد الطب الذين أسهموا في بناء مدرسة الطب المصرية الحديثة.

وشهد الاجتماع كذلك طرح عدد من المبادرات والأفكار الخاصة بتوسيع نطاق المشاركة في جهود الحفاظ على التراث، بما يدعم أعمال التوثيق ويعزز الحفاظ على الذاكرة التاريخية للمؤسسة بصورة تليق بتاريخها الممتد.

وأكد الحضور أن توثيق تاريخ قصر العيني يمثل مسؤولية وطنية وثقافية تعكس قيمة هذا الصرح الطبي العريق، ويسهم في الحفاظ على هويته الممتدة عبر الأجيال، بما يليق بمكانته التاريخية والعلمية الرائدة.