أُصيب 12 شخصًا بإصابات متنوعة، جراء حريق مفاجئ اندلع بمصنعي بويات وكرتون بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وتم نقلهم إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تحرك عاجل من محافظ الشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، محمد بطيشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالتوجه فورًا إلى موقع الحادث عقب تلقي بلاغ من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة الموقف ميدانيًا والتنسيق مع الجهات المعنية للسيطرة على الحريق وتقديم الدعم اللازم.

الدفع بسيارات الإسعاف وتقديم الرعاية للمصابين

ووجّه المحافظ رئيس هيئة الإسعاف بالدفع بسيارات الإسعاف اللازمة لنقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية العاجلة، مع متابعة حالتهم الصحية أولًا بأول.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات

وشدد محافظ الشرقية على وكيل وزارة الصحة بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات، والتعامل الفوري مع الحالات المصابة، مع استمرار التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية لمتابعة تداعيات الحادث.