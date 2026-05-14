هل يرحل خوان بيزيرا عن الزمالك لحل الأزمة المالية؟

كتب : محمد خيري

04:33 م 14/05/2026 تعديل في 04:42 م
    خوان بيزيرا
    ناصر منسي وخوان بيزيرا
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
    البرازيلي خوان بيزيرا
    بيزيرا في مباراة شباب الزمالك
    خوان بيزيرا ووالده
    شيكو بانزا وخوان بيزيرا
    احتفال بيزيرا
    بكاء بيزيرا بعد إصابته (3)
    بكاء بيزيرا بعد إصابته (1)
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك عن موقف النادي من إمكانية رحيل البرازيلي خوان بيزيرا بنهاية الموسم الجاري، في ظل الأنباء المتداولة حول إمكانية الاستفادة من بيعه لحل جزء من الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

تألق خوان بيزيرا مع الزمالك

وشهدت الفترة الأخيرة تألقًا لافتًا للاعب البرازيلي منذ انضمامه إلى صفوف الزمالك قادمًا من الدوري الأوكراني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث نجح في لفت الأنظار بأدائه الفني المميز وتأثيره الواضح داخل الفريق.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن ملف رحيل اللاعب لم يُحسم حتى الآن، مشيرًا إلى أن تركيز الإدارة والجهاز الفني منصب بالكامل حاليًا على المواجهتين الحاسمتين أمام اتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وكذلك مواجهة سيراميكا كليوباترا في سباق حسم لقب الدوري.

موقف رحيل خوان بيزيرا

وأضاف المصدر أن فكرة بيع اللاعب تظل مطروحة حال وصول عرض خارجي قوي يحقق استفادة مالية مناسبة للنادي، إلا أن الزمالك لم يتلق حتى الآن أي عروض رسمية للتعاقد مع اللاعب.

وأشار إلى أن خوان بيزيرا يشعر بحالة من الارتياح داخل القلعة البيضاء، في ظل علاقته القوية بجماهير الزمالك، إلى جانب المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق، مؤكدًا أن تتويجه بالبطولات مع النادي قد يسهم بشكل كبير في رفع قيمته التسويقية والفنية خلال الفترة المقبلة.

بينهم صابرين ومحمد فؤاد.. قصص حب وخطوبة لم تكتمل- (صور)
طارق يحيى لـ مصراوي: نهائي الكونفدرالية نقطة فارقة في تاريخ الزمالك
بعد تعيينه رئيسًا للفيدرالي الأمريكي.. من هو كيفين وارش؟
أنقذ فريقه.. محمود علاء يقترب من معادلة رقم شيكابالا
أول رد من السكة الحديد على فيديو "قطار الظلام" - خاص
