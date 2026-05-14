كشف مصدر مطلع داخل الزمالك عن موقف النادي من إمكانية رحيل البرازيلي خوان بيزيرا بنهاية الموسم الجاري، في ظل الأنباء المتداولة حول إمكانية الاستفادة من بيعه لحل جزء من الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

تألق خوان بيزيرا مع الزمالك

وشهدت الفترة الأخيرة تألقًا لافتًا للاعب البرازيلي منذ انضمامه إلى صفوف الزمالك قادمًا من الدوري الأوكراني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث نجح في لفت الأنظار بأدائه الفني المميز وتأثيره الواضح داخل الفريق.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن ملف رحيل اللاعب لم يُحسم حتى الآن، مشيرًا إلى أن تركيز الإدارة والجهاز الفني منصب بالكامل حاليًا على المواجهتين الحاسمتين أمام اتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وكذلك مواجهة سيراميكا كليوباترا في سباق حسم لقب الدوري.

موقف رحيل خوان بيزيرا

وأضاف المصدر أن فكرة بيع اللاعب تظل مطروحة حال وصول عرض خارجي قوي يحقق استفادة مالية مناسبة للنادي، إلا أن الزمالك لم يتلق حتى الآن أي عروض رسمية للتعاقد مع اللاعب.

وأشار إلى أن خوان بيزيرا يشعر بحالة من الارتياح داخل القلعة البيضاء، في ظل علاقته القوية بجماهير الزمالك، إلى جانب المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق، مؤكدًا أن تتويجه بالبطولات مع النادي قد يسهم بشكل كبير في رفع قيمته التسويقية والفنية خلال الفترة المقبلة.

