الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

ريال أوفييدو

الدوري السعودي

الاتفـــــاق

- -
21:00

الاتحاد

الدوري السعودي

القادسية

- -
21:00

الحزم

دوري القسم الثاني-أ

مسار

3 0
16:30

المصرية للاتصالات

دوري القسم الثاني-أ

الانتاج الحربي

1 1
16:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

طنطا‏

1 1
16:30

المنصورة

للمرة الأولى في تاريخه.. أبو قير للأسمدة يصعد رسمياً إلى الدوري الممتاز

كتب : نهي خورشيد

06:58 م 14/05/2026 تعديل في 06:58 م

حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبو قير للأسمدة تأهله إلى الدوري المصري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق فوزاً كبيراً على نظيره راية بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأخيرة من منافسات دوري المحترفين للموسم الحالي 2025-2026.


وشهدت الجولة الختامية منافسة قوية على بطاقة الصعود الثالثة، إذ نجح أبو قير للأسمدة في حسمها متفوقاً على فريقي لافيينا إف سي ومسار.


أهداف مباراة أبو قير للأسمدة وراية


وسجل أهداف أبو قير للأسمدة كلاً من إسلام جابر في الدقيقة 25، ثم أحمد فايز بالدقيقة 66، وأضاف أنس شندي الهدف الثالث في الدقيقة 69، قبل أن يختتم محمود العكش الرباعية في الدقيقة 88.

ترتيب دوري القسم الثاني بعد صعود أبو قير للأسمدة


وكان الفريق بحاجة إلى الفوز فقط لضمان التأهل دون انتظار نتائج المنافسين، لينجح في تحقيق هدفه ويرفع رصيده إلى 58 نقطة احتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين.


في المقابل، توقف رصيد فريق راية عند 22 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.


الأندية الصاعدة لدوري الأضواء


وبذلك، يلتحق أبو قير للأسمدة بكل من القناة وبترول أسيوط، اللذين حسما في وقت سابق بطاقتي الصعود الأولى والثانية إلى الدوري المصري الممتاز للموسم المقبل 2026-2027.

"امسحي الفيديو".. تفاصيل صادمة لواقعة فتاة فيصل والداخلية تتحرك
بعد أزمة "هانتا".. اشتباه بتفشٍ فيروسي جديد على متن سفينة في فرنسا
محمد فؤاد أحدثهم.. نجوم تزوجوا من جنسيات عربية أبرزهم عمرو دياب وهنيدي
وزير التعليم لـ"مصراوي": إجراءات حاسمة مع الاتصالات للقضاء على الغش الإلكتروني
الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة: موجة حارة ورياح مثيرة للأتربة
