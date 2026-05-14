حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبو قير للأسمدة تأهله إلى الدوري المصري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق فوزاً كبيراً على نظيره راية بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأخيرة من منافسات دوري المحترفين للموسم الحالي 2025-2026.



وشهدت الجولة الختامية منافسة قوية على بطاقة الصعود الثالثة، إذ نجح أبو قير للأسمدة في حسمها متفوقاً على فريقي لافيينا إف سي ومسار.



أهداف مباراة أبو قير للأسمدة وراية



وسجل أهداف أبو قير للأسمدة كلاً من إسلام جابر في الدقيقة 25، ثم أحمد فايز بالدقيقة 66، وأضاف أنس شندي الهدف الثالث في الدقيقة 69، قبل أن يختتم محمود العكش الرباعية في الدقيقة 88.

ترتيب دوري القسم الثاني بعد صعود أبو قير للأسمدة



وكان الفريق بحاجة إلى الفوز فقط لضمان التأهل دون انتظار نتائج المنافسين، لينجح في تحقيق هدفه ويرفع رصيده إلى 58 نقطة احتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين.



في المقابل، توقف رصيد فريق راية عند 22 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.



الأندية الصاعدة لدوري الأضواء



وبذلك، يلتحق أبو قير للأسمدة بكل من القناة وبترول أسيوط، اللذين حسما في وقت سابق بطاقتي الصعود الأولى والثانية إلى الدوري المصري الممتاز للموسم المقبل 2026-2027.

إقرأ أيضاً:

طارق يحيى لـ مصراوي: نهائي الكونفدرالية نقطة فارقة في تاريخ الزمالك





الملعب الوحيد الذي لم يتركه فريقه.. حكاية ستاد الإسماعيلية



