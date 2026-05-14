عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تمويل التجارة وتطوير سلاسل الإمداد ودعم توافر السلع الاستراتيجية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.

وزير التموين: الشراكة مع مؤسسة تمويل التجارة تدعم الأمن الغذائي

أكد وزير التموين، أن الشراكة الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تمثل أحد الأعمدة الرئيسية الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي المصري، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون لتوفير التمويل اللازم لتأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية.

وزير التموين: 8.8 مليار دولار تمويلات لاستيراد السلع

أوضح الدكتور شريف فاروق، أن إجمالي التمويلات المقدمة لقطاع التموين منذ بدء التعاون مع المؤسسة بلغ نحو 8.8 مليار دولار أمريكي، أسهمت في استيراد ما يقرب من 19 مليون طن من السلع الاستراتيجية الأساسية.

وأضاف أن السلع المستوردة شملت القمح والزيوت والسكر والذرة واللحوم والدواجن، بما ساهم في دعم استقرار الأسواق وضمان توافر السلع للمواطنين بصورة مستمرة.

تطوير سلاسل الإمداد ورفع كفاءة المنظومة التجارية

تناول اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون في دعم برامج تمويل التجارة وتطوير أدوات إدارة سلاسل الإمداد، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة التجارية وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

كما استعرض الجانبان فرص التوسع في البرامج التمويلية الموجهة لدعم الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير البنية اللوجستية لمنظومة التجارة الداخلية وتعزيز كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي.

من جانبه، أكد المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حرص المؤسسة على مواصلة دعم جهود الدولة المصرية في تعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.

وأشار إلى أن مصر تمثل شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا للمؤسسة في المنطقة، موضحًا أن المؤسسة تعمل على توسيع برامجها التمويلية والفنية لدعم سلاسل الإمداد وتطوير أدوات تمويل التجارة، بما يعزز كفاءة المنظومة التجارية وقدرتها على مواجهة التحديات العالمية.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي المستدام وضمان استقرار الأسواق وتعزيز كفاءة منظومة التجارة الداخلية.