خبير لوائح لمصراوي: 16 يومًا تهدد مشاركة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

أكد خبير اللوائح محمد بيومي، أن مجلس إدارة الزمالك في ورطة، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف قيده في القضية رقم 17، بسبب المستحقات المتأخرة لسامسون أكينولا لاعب الفريق السابق، إذ بات أمامه مهلة مدتها 16 يوما لإنهاء قضاياه من أجل ضمان المشاركة في البطولات الأفريقية.

ولا تكمن الورطة في عدد القضايا أو الديون التي تثقل خزينة النادي وتصل لـ6 ملايين و874 ألف دولار، ما يعادل 363 مليون جنيه مصري، بل في المهلة التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"للنادي لسداد أو جدولة هذه المديونيات، وقد تحرمه من المشاركة في أفريقيا.

خبير لوائح يفجر مفاجأة بشأن الزمالك

قال خبير اللوائح محمد بيومي في تصريحات خاصة لمصراوي: "الزمالك مهدد بعدم المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل، فيجب أن يسدد أو يجدول المديونيات خلال 16 يوما".

وأضاف: "الزمالك بمطالب بإنهاء قضاياه التي صدر فيها حكم قبل يوم 31 مارس، قبل يوم 31 مايو المقبل، للحصول على الرخصة الأفريقية للمشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل".

وبات الزمالك قريبا من العودة إلى دوري أبطال أفريقيا، بعد غياب 3 مواسم، إذ يتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بـ53 نقطة، فيما يليه بيراميدز بـ51 نقطة، وتتبقى جولة وحيدة على نهاية الموسم.

