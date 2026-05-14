إعلان

بينهم صابرين ومحمد فؤاد.. قصص حب وخطوبة لم تكتمل- (صور)

كتب : سهيلة أسامة

03:44 م 14/05/2026 تعديل في 05:00 م
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    فاروق الفيشاوي وليلى علوي
  • عرض 9 صورة
    فاروق الفيشاوي وليلى علوي
  • عرض 9 صورة
    فاروق الفيشاوي وليلى علوي
  • عرض 9 صورة
    مي نور الشريف وعمرو يوسف
  • عرض 9 صورة
    ليلى علوي وفاروق الفيشاوي
  • عرض 9 صورة
    سمير صبري وسماح أنور
  • عرض 9 صورة
    صابرين ومحمد فؤاد في حفل خطوبتهما
  • عرض 9 صورة
    صابرين ومحمد فؤاد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد الوسط الفني العديد من قصص الحب والخطوبة التي انتهت قبل الزواج، ويرصد لكم "مصراوي" في هذا التقرير أبرز هذه العلاقات بين عدد من النجوم.

صابرين ومحمد فؤاد


ارتبط الفنان محمد فؤاد بالفنانة صابرين بخطبة رسمية في بداية التسعينيات، لكنها لم تدم طويلًا وانتهت بالانفصال قبل الزواج، وتعد من أشهر قصص الحب في ذلك الوقت.

ليلى علوي وفاروق الفيشاوي


كشف الفنان الراحل فاروق الفيشاوي عن وجود مشروع زواج لم يكتمل مع الفنانة ليلى علوي، معبرًا عن ندمه لعدم إتمامه.

حنان مطاوع وأحمد رزق


خُطبت الفنانة حنان مطاوع للفنان أحمد رزق عام 2005 بعد قصة حب جمعتهما عقب فيلم "أوعى وشك"، لكن الخطوبة لم تستمر أكثر من عام.

سماح أنور وسمير صبري


أكدت الفنانة سماح أنور في تصريحات تلفزيونية أن العلاقة بينها وبين الفنان الراحل سمير صبري كانت مجرد إعجاب متبادل دون زواج.

منى زكي ومحمد الشقنقيري


ارتبطت الفنانة منى زكي بخطوبة مع الفنان محمد الشقنقيري في بداية التسعينيات، لكنها انتهت قبل إتمام الزواج.

مي نور الشريف وعمرو يوسف


احتفل الفنانة مي نور الشريف والفنان عمرو يوسف بخطوبتهما عام 2009، قبل أن يعلنا الانفصال بعد عام من الخطوبة.

اقرأ أيضًا:
قبل صلح عمرو أديب.. تفاصيل "خناقات" محمد رمضان مع نجوم الفن

بعد تصدرهما تريند "جوجل".. 10 صور جمعت أحمد عز وزينة

مدحت صالح يروج لـ أغنيته الجديدة بعنوان "إيه يا فراق"

بعد تصدرها التريند.. أبرز إطلالات الفنانة رزان جمال (صور)

محمد فؤاد صابرين ليلى علوي فاروق الفيشاوي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد فؤاد أحدثهم.. نجوم تزوجوا من جنسيات عربية أبرزهم عمرو دياب وهنيدي
زووم

محمد فؤاد أحدثهم.. نجوم تزوجوا من جنسيات عربية أبرزهم عمرو دياب وهنيدي
بعد تصدر ريان.. 10 لاعبين كسروا احتكار الأهلي والزمالك للقب هداف الدوري
رياضة محلية

بعد تصدر ريان.. 10 لاعبين كسروا احتكار الأهلي والزمالك للقب هداف الدوري
قصة جريمة قتل سيدة أُحيل زوجها للمفتي من أول جلسة.. التفاصيل الكاملة
حوادث وقضايا

قصة جريمة قتل سيدة أُحيل زوجها للمفتي من أول جلسة.. التفاصيل الكاملة
بينهم صابرين ومحمد فؤاد.. قصص حب وخطوبة لم تكتمل- (صور)
زووم

بينهم صابرين ومحمد فؤاد.. قصص حب وخطوبة لم تكتمل- (صور)
أمين الفتوى يوضح الحد الأقصى لعدد المساهمين في كل أضحية
أخبار

أمين الفتوى يوضح الحد الأقصى لعدد المساهمين في كل أضحية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

وزير التعليم: 500 جنيه لكل طالب متفوق في الثانوية لتجربة الاستثمار عمليًا
التعليم: تعميم منهج الرياضيات الياباني على الصفين الثاني والثالث الابتدائي العام المقبل
التعليم: خفض لجان الثانوية العامة إلى 2032 ضمن نظام التجمعات الجديد