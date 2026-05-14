شهد الوسط الفني العديد من قصص الحب والخطوبة التي انتهت قبل الزواج، ويرصد لكم "مصراوي" في هذا التقرير أبرز هذه العلاقات بين عدد من النجوم.

صابرين ومحمد فؤاد



ارتبط الفنان محمد فؤاد بالفنانة صابرين بخطبة رسمية في بداية التسعينيات، لكنها لم تدم طويلًا وانتهت بالانفصال قبل الزواج، وتعد من أشهر قصص الحب في ذلك الوقت.

ليلى علوي وفاروق الفيشاوي



كشف الفنان الراحل فاروق الفيشاوي عن وجود مشروع زواج لم يكتمل مع الفنانة ليلى علوي، معبرًا عن ندمه لعدم إتمامه.

حنان مطاوع وأحمد رزق



خُطبت الفنانة حنان مطاوع للفنان أحمد رزق عام 2005 بعد قصة حب جمعتهما عقب فيلم "أوعى وشك"، لكن الخطوبة لم تستمر أكثر من عام.

سماح أنور وسمير صبري



أكدت الفنانة سماح أنور في تصريحات تلفزيونية أن العلاقة بينها وبين الفنان الراحل سمير صبري كانت مجرد إعجاب متبادل دون زواج.

منى زكي ومحمد الشقنقيري



ارتبطت الفنانة منى زكي بخطوبة مع الفنان محمد الشقنقيري في بداية التسعينيات، لكنها انتهت قبل إتمام الزواج.

مي نور الشريف وعمرو يوسف



احتفل الفنانة مي نور الشريف والفنان عمرو يوسف بخطوبتهما عام 2009، قبل أن يعلنا الانفصال بعد عام من الخطوبة.

