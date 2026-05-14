قال محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة اعتمدت على منصة يابانية في تدريس مادة البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي، نظرًا لسهولة أسلوب التعليم بها ودقتها في تقديم المحتوى العلمي للطلاب.

وأوضح وزير التعليم، خلال لقاء مع الصحفيين ومسؤولي ملف التعليم، أن الامتحانات الخاصة بالمادة تُجرى بشكل دقيق للغاية، وبمستوى عالٍ من الشفافية، بما يضمن تحقيق تقييم عادل ودقيق لمهارات الطلاب في البرمجة والتكنولوجيا.

وأضاف أن الطلاب يحصلون على شهادات معتمدة من جامعة هيروشيما، مشيرًا إلى أن المناهج التعليمية تتم مراجعتها بصورة مستمرة لضمان مواكبة أحدث النظم التعليمية والتكنولوجية العالمية.