الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة

0 0
22:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

0 0
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
19:30

برينتفورد

الدوري الإيطالي

لاتسيو

0 3
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ليتشي

0 1
21:45

يوفنتوس

اتحاد السلة يوقع غرامات على الأهلي والاتحاد بعد أحداث نهائي دوري أليانز

كتب : نهي خورشيد

10:37 م 09/05/2026 تعديل في 10:37 م
  • عرض 2 صورة
    نهائي دوري السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة مجموعة من العقوبات الانضباطية، عقب المباراة الأولى من نهائي دوري أليانز الممتاز والتي جمعت بين الأهلي والاتحاد السكندري مساء أمس الجمعة على صالة برج العرب بالإسكندرية.

جاءت العقوبات على خلفية ما بدر من جماهير الفريقين من تجاوزات خلال اللقاء، تمثلت في السباب الجماعي واستخدام ألفاظ غير لائقة.

تفاصيل عقوبة سلة الأهلي والاتحاد

وقرر الاتحاد توقيع غرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه على نادي الاتحاد السكندري إلى جانب غرامة مماثلة بقيمة 30 ألف جنيه على النادي الأهلي، بسبب سلوك جماهير الفريقين خلال المباراة.

كما شملت العقوبات توجيه إنذار رسمي للجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريقين، بضرورة عدم تحفيز الجماهير أو إثارة الأجواء خلال المباريات المقبلة لتجنب التعرض لعقوبات إضافية تصل إلى الإيقاف أو مزيد من الغرامات.

سبب العقوبات ضد الأهلي والاتحاد السكندري للسلة

وأكد الاتحاد أنه في حال تكرار ظاهرة السباب الجماعي في المباريات القادمة، سيتم إخطار شركة تذكرتي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجماهير المخالفة من كلا الناديين.

واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن هذه القرارات تأتي في إطار الحفاظ على الانضباط داخل الملاعب، وتعزيز الروح الرياضية بين الأندية بما يضمن استمرار حضور الجماهير بشكل حضاري يليق بمستوى كرة السلة المصرية.

مشهد مؤثر يخطف القلوب.. باسل سماقية يرقص مع ابنته في حفل زفافها
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 9-5: أموال في الطريق لهذا البرج.. وتحذيرات
بعلم ترامب.. إسرائيل شيدت قاعدة سرية بالعراق لإدارة حرب إيران
متى يجب تناول الفيتامينات وهل تضر الجسم؟.. مجدي نزيه يجيب
