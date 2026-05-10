بالأسماء.. 13 مصابا في انقلاب ميكروباص عمال على صحراوي البحيرة

كتب : أحمد نصرة

05:09 م 10/05/2026

أصيب 13 عاملا، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون، بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالعمالة، بالطريق الصحراوي، بنطاق دائرة مركز شرطة وادي النطرون.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من: ملك أحمد عبد البديع، 16 عاما، شهد أحمد عبد البديع، 17 عاما، سامية خيري يوسف عمران، 42 عاما، شمس ضياء عبد الجيد، 19 عاما، مفيدة السيد إمام، 23 عاما، فاطمة أحمد عبد البديع، 20 عاما، ملك أحمد الشحات، 14 عاما، أمل فوزي عبدالظاهر، 24 عاما، هدى رفعت مبروك، 17 عاما، منى محمود عبدالله، 19 عاما، جنا محمد عبد الستار محمود، 15 عاما، هاجر وائل عبد السيد، 18 عاما، بسنت محمود خيري، 16 عاما، جميعهم مصابون بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، ومقيمون بمركز وادي النطرون.

نقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد، لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

