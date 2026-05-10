قال بيان صادر عن وزارة الإسكان، إنه في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة دراسة أسباب تكرار حدوث الكسور المفاجئة بخط المياه الرئيسي قطر 1000 مم بشارع ربيع الجيزي، وضرورة وضع حلول عاجلة ومستدامة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وكلف المهندس مصطفى الشيمي القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى، المهندس محمد حفناوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بعقد اجتماعًا طارئًا لبحث الموقف الفني ووضع خطة متكاملة لإحلال وتجديد الخط، بما يضمن رفع كفاءة الشبكات وتحقيق الاستقرار الكامل لضغوط المياه بالمناطق المتأثرة.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة لا تدخر جهدًا في دعم خطط الإحلال والتجديد ورفع كفاءة شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، بما يضمن استدامة الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأضاف أن الشركة القابضة تتابع بشكل مستمر معدلات الأداء وخطط الصيانة الدورية بالشركات التابعة، مع تقديم كافة أوجه الدعم الفني والمالي اللازمة للتعامل مع المشكلات الطارئة، وتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد وفقًا لأولويات الاحتياج الفعلي بكل محافظة، مشيراً إلى أن الحفاظ على كفاءة البنية التحتية يمثل أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الدولة، في إطار خطط التطوير المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن خط المياه قطر 1000 مم، والخارج من محطة مياه جزيرة الدهب، يرجع تاريخ تشغيله إلى عام1974، وأن تكرار حدوث الكسور يرجع إلى تآكل أجزاء كبيرة من الخط، وأظهرت الدراسة المبدئية ضروره تغيير ٥٠٠م طولي قطر ١٠٠٠مم بتكلفه تصل ٢٥مليون مرحلة أولي بشارع ربيع الجيزي بجوار سور المترو.

وأضاف أن الخط ناقل يخدم مناطق: المنيب – ساقية مكي – العمرانية – البحر الأعظم – الجيزة – الكونيسة»، بالإضافة إلى بعض مناطق: الهرم – فيصل»، وهو ما يجعل الحفاظ على كفاءة الخط واستمرارية تشغيله أولوية قصوى لضمان انتظام الخدمة بالمناطق المستفيدة.

وأشار رئيس الشركة إلى أن الشركة بدأت بالفعل تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لبعض أجزاء الخط، حيث تم البدء بإحلال وتجديد الوصلات والمحابس داخل غرفة المحابس بجوار محطة مترو أم المصريين بشارع ربيع الجيزي، مؤكدًا أن الدراسات الفنية أوصت بضرورة تنفيذ إحلال وتجديد الخط بالكامل على مراحل؛ لتقليل تأثير الأعمال على المواطنين وضمان استمرار ضخ المياه بالمناطق المختلفة.

مع إعداد خطة تنفيذ مرحلية تتيح إنجاز الأعمال بأعلى كفاءة ممكنة، مع الحد من فترات انقطاع المياه والتنفيذ بتوقيتات يقل فيها الاستخدام تأثيرها على المواطنين.

كما تتقدم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة باعتذارها للمواطنين عن أي تأثيرات ناتجة عن أعمال الإصلاح والإحلال والتجديد، مثمنةً تعاون المواطنين وتفهمهم خلال فترات تنفيذ الأعمال، في ظل حرص الشركة على تحسين مستوى الخدمة المقدمة وتحقيق الاستدامة لمنظومة مياه الشرب بالمحافظة.واشار أن محافظه الجيزه قدمت كافه التيسيرات لتنفيذ الأعمال واستقرار الخدمة للمواطنين.