الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة

22:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

19:30

برينتفورد

الدوري الإيطالي

لاتسيو

19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ليتشي

21:45

يوفنتوس

الأهلي يحقق فوزاً مثيراً على الاتحاد في أولى مباريات نهائي دوري السلة

كتب : نهي خورشيد

11:07 م 08/05/2026
    نهائي دوري السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري

يقترب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي من التتويج بلقب دوري أليانز لكرة السلة للرجال موسم 2025-2026، بعدما حقق فوزاً مثيراً على الاتحاد السكندري بنتيجة 68-66، في افتتاح مواجهات الدور النهائي خلال اللقاء الذي أقيم على صالة برج العرب بمدينة الإسكندرية.

نتائج أشواط مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بنهائي السلة

وشهدت المباراة تفوق الاتحاد السكندري خلال الفترات الثلاث الأولى، إذ أنهى الفترة الأولى متقدماً بنتيجة 14-11 قبل أن يوسع الفارق في الفترة الثانية إلى 35-26، ثم حافظ على تقدمه مع نهاية الفترة الثالثة بنتيجة 53-46.

ونجح الأهلي في العودة خلال الفترة الرابعة والأخيرة، ليقلب تأخره إلى فوز مثير بنتيجة 68-66، ويحصد أول انتصار له في السلسلة النهائية.

مواعيد مباريات نهائي دوري السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والاتحاد السكندري مجدداً في المباراة الثانية يوم الأحد 10 مايو، في تمام الثامنة مساءً، على صالة برج العرب بالإسكندرية.

كما تقام المواجهة الثالثة بين الأهلي والاتحاد السكندري يوم الأربعاء 13 مايو على صالة الدكتور حسن مصطفى في الثامنة مساءً، بينما تلعب المباراة الرابعة "حال اللجوء إليها" يوم الجمعة 15 مايو على الصالة نفسها وفي التوقيت ذاته.

وفي حال تعادل الفريقين والاحتكام لمواجهة فاصلة، تقام المباراة الخامسة يوم الأحد 17 مايو على صالة برج العرب بالإسكندرية، في تمام الخامسة مساءً.

نظام البطولة

والجدير بالذكر أن الدور النهائي يقام بنظام Best of 5، إذ يتوج بالبطولة الفريق الذي ينجح في تحقيق ثلاثة انتصارات خلال السلسلة النهائية.

"بعد وفاة والده".. هل شارك محمد شحاتة في مران الزمالك استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة؟

مصراوي يكشف: عبد الحفيظ يرفض هذا المدرب لخلافة توروب

حقيقة مفاوضات الزمالك مع حسين الشحات.. إعلامي يكشف التفاصيل

"مصراوي" يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي مع محمد عبد المنعم

ماذا يعني التحول إلى الدعم النقدي؟.. الحكومة تكشف التفاصيل الكاملة
"عملتي في وشك كده ليه؟".. منة عرفة تكشف عن جلسة تصوير جديدة والجمهور يعلق
من قناة السويس للمتحف المصري.. كيف تعيد الحكومة رسم خريطة السياحة؟

