الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

ضمك

بالمستندات.. الاتحاد السكندري ينهي أزمة حظر القيد ويغلق ملف "تراوري" نهائيًا

كتب - رمضان حسن:

11:57 ص 28/04/2026
    لاعب الاتحاد السكندري الجديد ناموري تراوري
نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري في إنهاء أزمة إيقاف القيد بشكل رسمي، بعد تسوية ملف قضية اللاعب ناموري تراوري وغلقها نهائيًا.


ونجحت إدارة النادي في الوصول إلى تسوية نهائية تضمن غلق القضية بشكل قانوني وتام بما يسهم في رفع عقوبة إيقاف القيد المفروضة على النادي ويُعيد له حقه في تسجيل لاعبين جدد خلال فترات الانتقالات المقبلة دون قيود.


ويُعد هذا التطور بمثابة انفراجة كبيرة داخل أروقة زعيم الثغر، خاصة في ظل التحديات التي واجهها الفريق مؤخرًا على الصعيدين الإداري والفني، حيث يمنح فك حظر القيد الجهاز الفني مساحة أكبر للتحرك في سوق الانتقالات، والعمل على تدعيم صفوف الفريق بعناصر قادرة على تلبية طموحات جماهير النادي.

الداخلية توضح حقيقة أعطال "سيستم التأمينات" وتأثيرها على تراخيص المركبات
كوبرا فوق أشجار البرتقال.. تفاصيل اصطياد أفعى ضخمة في الغربية
رومانسية وفرص حب.. الأبراج الأكثر حظا عاطفيا في مايو 2026
وزير العمل لـ"مصراوي": خطة حكومية لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة
جميعهم عمال.. مصرع شخص وإصابة 13 في حادث مروع بالمنيا
