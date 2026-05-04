أصدر الاتحاد السكندري بيانًا رسميًا، نعى خلاله علي ماهر، أحد مشجعي النادي، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرًا عن حزنه العميق لفقدان أحد جماهيره الأوفياء.

وجاء نص بيان النادي:

"البقاء لله.. ينعى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، ومدير عام النادي، والأجهزة الفنية والإدارية، وجميع العاملين بالنادي، ببالغ الحزن والأسى، أحد أبناء وعشاق زعيم الثغر الأوفياء، علي ماهر، الذي انتقل إلى جوار ربه".

ويأتي هذا البيان قبل مواجهة الفريق المرتقبة أمام بتروجيت، المقرر إقامتها اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026.

ترتيب الاتحاد السكندري في الدوري

ويحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، في ظل سعيه لتحسين نتائجه خلال المرحلة الحالية وتفادي الهبوط.