قالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مدينة العلمين الجديدة تحولت من حلم إلى واقع بفضل رؤية القيادة السياسية.

وأشارت "المنشاوي"، إلى أن المدينة أصبحت نموذجًا متكاملًا لمدن الجيل الرابع التي تجمع بين التنمية العمرانية والسياحية والاستثمارية والتعليمية.

وزيرة الإسكان: مدينة العلمين الجديدة أُنشأت على مساحة تقارب 49 ألف فدان

أضافت في تصريحات صحفية اليوم، خلال جولة مدينة العلمين الجديدة، أن مدينة العلمين الجديدة أُنشأت على مساحة تقارب 49 ألف فدان بطول نحو 14 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط، موضحة أن ما تم تنفيذه حتى الآن يمثل نحو 45% من إجمالي مساحة المدينة.

وزيرة الإسكان: العلمين تضم 44.2 ألف وحدة سكنية متنوعة

أضافت أن المدينة تضم 28 برجًا سكنيًا ومشروعات سكنية بإجمالي 44.2 ألف وحدة سكنية متنوعة بين الإسكان الفاخر والمتوسط ومشروعات “سكن لكل المصريين”، إلى جانب نحو 2000 وحدة فندقية.

وأوضحت أن العلمين الجديدة تضم عددًا من المؤسسات التعليمية والخدمية، من بينها جامعة العلمين الدولية، وجامعة خاصة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى مستشفى جامعي تابع لكلية الطب يعمل على مدار العام لخدمة أهالي المنطقة والتجمعات البدوية.

وأشارت إلى أن المدينة تضم أيضًا مدارس تعليم أساسي ومدرسة يابانية وحضانتين ومركزًا طبيًا وملاعب رياضية ومناطق ترفيهية وتجارية، فضلًا عن المدينة التراثية التي تحتوي على قاعات مؤتمرات ومسرح روماني مفتوح ومجمع سينمات.