وادي دجلة يفوز علي الاتحاد السكندري في مرحلة الهبوط بالدوري المصري

كتب : محمد الميموني

12:51 ص 30/04/2026
حقق فريق وادي دجلة الفوز على نظيره الاتحاد السكندري اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

نتيجة وادي دجلة والاتحاد السكندري في الدوري

وأحرز فرانك بولي لاعب وادي دجلة الهدف الأول في الدقيقة ال6 من عمر المباراة بينما سجل الهدف الثاني اللاعب حمزة حسان في الدقيقة 12 ثم سجل الهدف الثالث فرانك بولي في الدقيقة ال81 من عمر المباراة.

بينما سجل الهدف الرابع والفوز اللاعب هشام محمد في الدقيقة ال84 من عمر المباراة بينما سجل هدف تقليص الفارق لفريق الاتحاد السكندري اللاعب فادي فريد في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وانتهت المباراة بفوز وادي دجلة على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 4 - 1.

ترتيب الفريقين في مرحلة الهبوط بالدوري المصري

ويحتل فريق وادي دجلة المركز الأول في جدول ترتيب مرحلة الهبوط برصيد 44 نقطة بينما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز العاشر برصيد 28 نقطة.

الدوري المصري وادي دجلة الاتحاد السكندري

