الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
21:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
21:00

ليفربول

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

- -
14:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

- -
14:30

بيراميدز

إعلان

رضا عبد العال: "علي ماهر نوم الأهلي.. وفيه لاعبين مش فارق معاها"

كتب : هند عواد

02:22 م 08/04/2026

رضا عبد العال (2)

علق رضا عبد العال، لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، على تعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

رضا عبد العال: الأهلي أضاع المنافسة

قال رضا عبد العال، في تصريحات عبر "يوتيوب": "الأهلي أضاع المنافسة على الدوري، وأشكر فريق سيراميكا بقيادة علي ماهر، الفريق بالغ أوي قبل المباراة بخبر غياب 11 لاعبا "نوم الأهلي" وأعطى انطباع أن المباراة متفوتة ولكن ما رأيناه أن علي ماهر لعب مباراة محترمة وكان ند بند وكانت أحق بالفوز".

وأضاف: "فيه لاعبين مش فارق معاها الأهلي ولا روح الأهلي ولا الجماهير، زيزو وإمام أين هما؟ على الأقل تريزيجيه بيحاول بإمكانياته".

"مفيش ضربة جزاء".. قرار مفاجئ من لجنة الحكام بشأن حكم مباراة الأهلي وسيراميكا

بن شرقي كلمني وبيزيرا الأفضل.. أمير مرتضى يتحدث عن صفقات الزمالك

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، بهدف لكل منهما، ليرتفع رصيد الفريق إلى النقطة 41 في المركز الثالث، فيا يأتي سيراميكا في المركز الرابع بـ39 نقطة.

إعلان

إعلان

