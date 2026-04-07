غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار القاهرة الدولي، اليوم، متجهة إلى الجزائر، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويترأس بعثة الزمالك المهندس هشام نصر، نائب رئيس النادي، في الرحلة إلى الجزائر، لمؤازرة الفريق في المواجهة المرتقبة.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة الموافق 10 أبريل الجاري، على استاد نيلسون مانديلا، في ذهاب نصف نهائي البطولة، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 17 من الشهر ذاته على استاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك قد حجز مقعده في الدور نصف النهائي، بعدما تغلب على أوتوهو بطل الكونغو برازافيل بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور ربع النهائي.