الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

20:00

الأهلي

سموحة

17:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

21:00

أرسنال

برئاسة نصر.. بعثة الزمالك تطير إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد في الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

10:49 ص 07/04/2026 تعديل في 10:59 ص
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار القاهرة الدولي، اليوم، متجهة إلى الجزائر، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويترأس بعثة الزمالك المهندس هشام نصر، نائب رئيس النادي، في الرحلة إلى الجزائر، لمؤازرة الفريق في المواجهة المرتقبة.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة الموافق 10 أبريل الجاري، على استاد نيلسون مانديلا، في ذهاب نصف نهائي البطولة، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 17 من الشهر ذاته على استاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك قد حجز مقعده في الدور نصف النهائي، بعدما تغلب على أوتوهو بطل الكونغو برازافيل بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور ربع النهائي.

فيديو قد يعجبك



ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)
بـ "حفلة معاش".. تعليم سوهاج تخالف قرار الحكومة بحظر الفعاليات وترشيد الإنفاق
"بعد حكم حبسه سنة".. تطورات جديدة في واقعة الاعتداء على فرد أمن التجمع؟
قتيل ومصابون في انفجار ضخم أسفل "جسر الأمريكتين" في قناة بنما (فيديو)
حقيقة "جاموسة سوهاج المسعورة".. لجنة بيطرية تحسم الجدل بعد إصابة 8 من أسرة
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقناة الناقلة
حالة الطقس.. الأرصاد تُعلن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
"طلعت مش بنتهم".. مفاجأة جديدة في واقعة تعذيب وقتل طفلة ميت شهالة بالمنوفية
الطقس السيئ .. "التعليم" ترد على شائعات تعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس