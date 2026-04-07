أعلن معتمد جمال المدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القائمة التي ستسافر، اليوم الثلاثاء، إلى الجزائر، لخوض مباراة شباب بلوزداد ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد، يوم الجمعة المقبل، على استاد نيلسون مانديلا، في إطار ذهاب نصف نهائي البطولة.

قائمة الزمالك المتجهة إلى الجزائر

وشهدت القائمة غياب الحارس محمد صبحي بسبب الإيقاف، إلى جانب الأنجولي شيكو بانزا، فيما ضمت القائمة العناصر التالية:

حراسة المرمى: محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: محمود بنتايك – أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – عمر جابر – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – محمود جهاد – محمد السيد – عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أحمد شريف – خوان بيزيرا.

خط الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري – عمرو ناصر.