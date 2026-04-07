دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

21:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

21:00

أرسنال

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

20:00

الأهلي

استبعاد صبحي وشيكو بانزا.. قائمة الزمالك لموقعة الكونفدرالية في الجزائر

كتب : محمد خيري

10:37 ص 07/04/2026

فريق الزمالك

أعلن معتمد جمال المدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القائمة التي ستسافر، اليوم الثلاثاء، إلى الجزائر، لخوض مباراة شباب بلوزداد ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد، يوم الجمعة المقبل، على استاد نيلسون مانديلا، في إطار ذهاب نصف نهائي البطولة.

قائمة الزمالك المتجهة إلى الجزائر

وشهدت القائمة غياب الحارس محمد صبحي بسبب الإيقاف، إلى جانب الأنجولي شيكو بانزا، فيما ضمت القائمة العناصر التالية:

حراسة المرمى: محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: محمود بنتايك – أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – عمر جابر – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – محمود جهاد – محمد السيد – عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أحمد شريف – خوان بيزيرا.

خط الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري – عمرو ناصر.

يربط بين المملكة والبحرين.. السعودية تعلق حركة المرور عبر جسر الملك فهد
شئون عربية و دولية

يربط بين المملكة والبحرين.. السعودية تعلق حركة المرور عبر جسر الملك فهد
ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

بـ "حفلة معاش".. تعليم سوهاج تخالف قرار الحكومة بحظر الفعاليات وترشيد الإنفاق
أخبار المحافظات

بـ "حفلة معاش".. تعليم سوهاج تخالف قرار الحكومة بحظر الفعاليات وترشيد الإنفاق
قتيل ومصابون في انفجار ضخم أسفل "جسر الأمريكتين" في قناة بنما (فيديو)
شئون عربية و دولية

قتيل ومصابون في انفجار ضخم أسفل "جسر الأمريكتين" في قناة بنما (فيديو)
هطول أمطار خفيفة على الإسكندرية.. وتدخل فوري من الصرف الصحي- صور
أخبار المحافظات

هطول أمطار خفيفة على الإسكندرية.. وتدخل فوري من الصرف الصحي- صور

