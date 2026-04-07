قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يسهم في تكوّن السحب وسقوط أمطار تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، مع فرص ضعيفة لامتدادها إلى القاهرة الكبرى.

وأوضحت أن حالة التقلبات الجوية الحالية أقل حدة بكثير مقارنةً بما شهدته البلاد خلال الأسبوع الماضي، مشيرةً إلى نشاط ملحوظ للرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة في بعض المناطق.

هل تتعرض مصر لرياح الخماسين؟

تابعت هيئة الأرصاد: لا توجد أي مؤشرات على تعرض البلاد لمنخفض جوي خماسيني أو رياح خماسين خلال الفترة الحالية، والأجواء تقتصر على فرص أمطار اعتيادية مصحوبة بنشاط للرياح.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

فيما يتعلق بدرجات الحرارة، أشارت إلى أنها ستبدأ في الارتفاع اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، لتسجل ما بين 26 و27 درجة مئوية على القاهرة، وتستمر هذه الزيادة حتى مطلع الأسبوع المقبل، في إطار الارتفاع الطبيعي لدرجات الحرارة خلال شهر أبريل.

وشددت على أهمية عدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار، مع ضرورة مراعاة ارتداء الملابس المناسبة، خاصةً أن الأجواء تظل مائلة للبرودة خلال ساعات الليل.

"أجواء متقلبة وأمطار محتملة".. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل



