إلغاء كارت الجوازات الورقي بمطار القاهرة اعتبارًا من 11 أبريل

كتب : محمد نصار

12:22 م 07/04/2026

مطار القاهرة الدولي

أعلنت وزارة الطيران المدني، بدء إلغاء العمل بـ"كارت الجوازات الورقي" للركاب المصريين في السفر والوصول بجميع مباني الركاب بمطار القاهرة الدولي، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 11 أبريل 2026.

إلغاء كارت الجوازات الورقي

تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على مواصلة الجهود الفعالة لتطوير منظومة السفر، بما يسهم في تقليل زمن إنهاء الإجراءات وتحقيق انسيابية أكبر في حركة الركاب، ورفع كفاءة التشغيل وفق أحدث المعايير الدولية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن هذا الإجراء يعكس توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، وتعزيز كفاءة الأداء داخل المطار، بما يواكب التطورات العالمية في صناعة النقل الجوي.

كما أشار وزير الطيران المدني إلى أنه من المقرر تعميم تطبيق هذه المنظومة تدريجيًا في باقي المطارات المصرية خلال المرحلة المقبلة، موجهًا الشكر والتقدير لكافة الجهات الأمنية المعنية، ومشيدًا بجهودها والتنسيق والتعاون المثمر فيما بينها، والذي كان له بالغ الأثر في إنجاح هذا الإجراء، مؤكدًا أن ما تحقق يأتي في إطار عمل مؤسسي متكامل يعكس كفاءة وتكامل الأداء الحكومي.

