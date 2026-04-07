مزيد من التقشف.. مصر تعدل أولويات الموازنة لمواجهة الظروف الاستثنائية

كتب : منال المصري

11:54 ص 07/04/2026 تعديل في 12:36 م

أحمد كجوك وزير المالية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات الإنفاق بالموازنة العامة للدولة في الربع الأخير من العام المالي الحالي، تغيرت لتعكس أولوية التعامل مع تداعيات الظروف الاستثنائية الحالية.

وأشار في بيان اليوم إلى أن كل جهات الدولة ملتزمة بترشيد المصروفات، والإنفاق على الحتميات، وضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

توفير السلع الغذائية والأدوية أولوية

قال الوزير، إن الأولوية لتوفير السلع الغذائية والأدوية، واحتياجات قطاع التعليم، وتلبية احتياجات قطاع الطاقة "البترول والكهرباء".

وأشار إلى أننا حريصون على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين.

إبطاء العمل بالمشروعات كثيفة استخدام الطاقة

وأضاف الوزير، أنه تم إبطاء وإرجاء العمل بالمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة في ظل الظروف الحالية، موضحًا أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالي، وعدم البدء في تنفيذ أي مشروعات جديدة.

وأكد كجوك، أنه تم ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات وباقي البنود التي يمكن تأجيلها في الوقت الراهن.

وأشار إلى أننا نعمل على مساندة الجهات الموازنة لتنمية قدرتها على زيادة الموارد الذاتية؛ لتخفيف الضغوط على الموازنة.

وزارة المالية البنزين والسولار الكهرباء السلع الغذائية

