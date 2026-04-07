محكمة جنح الاقتصادية تنظر دعوى سب وقذف ضد نبيه الوحش

دفاع خالد منتصر يطالب بتعويض مليون جنيه ضد المحامي نبيه الوحش

كتب : أحمد عادل

12:24 م 07/04/2026 تعديل في 12:24 م

الكاتب خالد منتصر

استمعت محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، لدفاع خالد منتصر في الدعوى المقامة ضد المحامي نبيه الوحش، يتهمه فيها بالسب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وطالب دفاع خالد منتصر بتعويض مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكله نتيجة السب والقذف والتشهير.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية قد أحالت المحامي نبيه الوحش للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بعد بلاغ تقدم به دفاع خالد منتصر للنائب العام، اتهم فيه المحامي بتعمد إزعاج موكله وتوجيه عبارات سب وقذف وتشويه سمعته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا:

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل

إحالة المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام للمحاكمة الجنائية

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)

أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الثلاثاء
5 طرق فعالة تساعد على تقليل أعراض القولون العصبي
نصائح طبية

5 طرق فعالة تساعد على تقليل أعراض القولون العصبي
تحذير من الكهرباء: تجنبوا الأحمال الثقيلة لعدم فصل التيار وقفل العداد مسبق
أخبار مصر

تحذير من الكهرباء: تجنبوا الأحمال الثقيلة لعدم فصل التيار وقفل العداد مسبق
مجلة إخوان الكويت "تتبرأ" من حماس: الحق أحق أن يُتبع
شئون عربية و دولية

مجلة إخوان الكويت "تتبرأ" من حماس: الحق أحق أن يُتبع
"درس صعب وأدعو لوالدته".. أول تعليق لميدو بعد أزمة حبس نجله
رياضة محلية

"درس صعب وأدعو لوالدته".. أول تعليق لميدو بعد أزمة حبس نجله

أخبار

المزيد

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقناة الناقلة
حالة الطقس.. الأرصاد تُعلن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
"طلعت مش بنتهم".. مفاجأة جديدة في واقعة تعذيب وقتل طفلة ميت شهالة بالمنوفية
الطقس السيئ .. "التعليم" ترد على شائعات تعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس