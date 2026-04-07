استمعت محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، لدفاع خالد منتصر في الدعوى المقامة ضد المحامي نبيه الوحش، يتهمه فيها بالسب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي.

محكمة جنح الاقتصادية تنظر دعوى سب وقذف ضد نبيه الوحش

وطالب دفاع خالد منتصر بتعويض مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكله نتيجة السب والقذف والتشهير.

دعوى قضائية بسبب التشهير.. مليون جنيه تعويض مؤقت لمنتصر

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية قد أحالت المحامي نبيه الوحش للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بعد بلاغ تقدم به دفاع خالد منتصر للنائب العام، اتهم فيه المحامي بتعمد إزعاج موكله وتوجيه عبارات سب وقذف وتشويه سمعته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل

إحالة المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام للمحاكمة الجنائية

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)

