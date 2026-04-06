تحدث إسلام عيسى لاعب منتخب مصر وسيراميكا كليوباترا، عن اصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها مؤخرًا مع الفراعنة في اللقاء الودي أمام منتخب إسبانيا.

تصريحات إسلام عيسى عن الإصابة

قال إسلام عيسى في تصريحات لقناة أون سبورت: "حسيت إن رجلي خانتني ولفت معايا، وخفت جدًا، وطلبت من الدكتور محمد أبو العلا يطمني على ركبتي قبل أي حاجة، طلب مني أقوم لكن مقدرتش، وطلبنا عربية الإسعاف عشان أخرج عليها، قلقت أكتر لما مقدرتش أقف بعد الإصابة".

وتابع: "بشكر الشعب المصري والجهاز الفني وزمايلي اللاعبين على دعمهم المستمر ليا، اللي حصل ده قضاء ربنا وقدره وأنا مؤمن بده، وإن شاء الله أرجع أحسن في الفترة الجاية".

وقال: "بشكر الجهاز الطبي لمنتخب مصر، كانوا معايا من أول ما رجعت القاهرة وقدموا لي كل الدعم والرعاية".

وأكد: "كنت داخل مباراة إسبانيا عشان أسعد الجماهير، وكلنا عملنا مجهود كبير وكنا بنتمنى نكسب، وطموحي واجتهادي جوه الملعب زادوا".

واختتم: ده قضاء ربنا وأنا راضي بيه، وبشكر كل الناس على دعمهم ليا، ده عندي بالدنيا كلها وأهم عندي من أني ألعب كأس العالم، وبشكر اللاعبين والجهاز الفني ومجلس إدارة اتحاد الكرة، والإصابة دي من ربنا، وممكن كان يحصل حاجة أكبر من كده".

