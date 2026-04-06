دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

21:00

أرسنال

ريال مدريد

21:00

بايرن ميونيخ

سيراميكا كليوباترا

20:00

الأهلي

"قضاء وقدر".. أول تعليق من إسلام عيسى بعد إصابته بالرباط الصليبي

كتب : محمد عبد الهادي

11:49 م 06/04/2026
    إسلام عيسى في مران سيراميكا كليوباترا (1)
    إسلام عيسى لاعب سيراميكا (1) (1)
    إسلام عيسى في مران سيراميكا كليوباترا (2)
    إسلام عيسى في مران سيراميكا كليوباترا (4)
    إسلام عيسى في مران سيراميكا كليوباترا (5)
    إسلام عيسى لاعب سيراميكا (2) (1)
    إسلام عيسى في مران سيراميكا كليوباترا (3)
    إسلام عيسى

تحدث إسلام عيسى لاعب منتخب مصر وسيراميكا كليوباترا، عن اصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها مؤخرًا مع الفراعنة في اللقاء الودي أمام منتخب إسبانيا.

تصريحات إسلام عيسى عن الإصابة

قال إسلام عيسى في تصريحات لقناة أون سبورت: "حسيت إن رجلي خانتني ولفت معايا، وخفت جدًا، وطلبت من الدكتور محمد أبو العلا يطمني على ركبتي قبل أي حاجة، طلب مني أقوم لكن مقدرتش، وطلبنا عربية الإسعاف عشان أخرج عليها، قلقت أكتر لما مقدرتش أقف بعد الإصابة".

وتابع: "بشكر الشعب المصري والجهاز الفني وزمايلي اللاعبين على دعمهم المستمر ليا، اللي حصل ده قضاء ربنا وقدره وأنا مؤمن بده، وإن شاء الله أرجع أحسن في الفترة الجاية".

وقال: "بشكر الجهاز الطبي لمنتخب مصر، كانوا معايا من أول ما رجعت القاهرة وقدموا لي كل الدعم والرعاية".

وأكد: "كنت داخل مباراة إسبانيا عشان أسعد الجماهير، وكلنا عملنا مجهود كبير وكنا بنتمنى نكسب، وطموحي واجتهادي جوه الملعب زادوا".

واختتم: ده قضاء ربنا وأنا راضي بيه، وبشكر كل الناس على دعمهم ليا، ده عندي بالدنيا كلها وأهم عندي من أني ألعب كأس العالم، وبشكر اللاعبين والجهاز الفني ومجلس إدارة اتحاد الكرة، والإصابة دي من ربنا، وممكن كان يحصل حاجة أكبر من كده".

إسلام عيسى منتخب مصر منتخب إسبانيا

إيران ترد على تصريحات ترامب: غير لائقة ولن تعوضه عن الفضيحة
جيهان الشماشرجي أنيقة ومحمد سامي داخل سيارة فارهة.. 10 لقطات لنجوم الفن
الأهلي نافيًا استقالة وليد صلاح الدين: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد الناشر
ترامب: أضفت يوما للمهلة وبعدها سيعود الإيرانيون إلى العصر الحجري
بعد إصابته.. ريال راسينج الإسباني يكشف موقفه من ضم بلال عطية
