يواجه فريق الأهلي نظيره فريق سيراميكا كليوباترا اليوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل، ضمن منافسات الجولة الأولي من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 46 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 43 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1 - الزمالك 46 نقطة

2 - بيراميدز 43 نقطة

3 - الأهلي 40 نقطة

4 - سيراميكا كليوباترا 38 نقطة

5 - المصري البورسعيدي 32 نقطة

6 - سموحة 31 نقطة

7 - إنبي 30 نقطة

مرحلة الهبوط

1 - زد 33 نقطة

2 - وادي دجلة 31 نقطة

3 - البنك الأهلي 30 نقطة

4 - الجونة 30 نقطة

5 - بتروجيت 27 نقطة

6 - مودرن سبورت 25 نقطة

7 - طلائع الجيش 23 نقطة

8 - الاتحاد السكندري 22 نقطة

9 - غزل المحلة 21 نقطة

10 - المقاولون العرب 20 نقطة

11 - كهرباء الإسماعيلية 18 نقطة

12 - حرس الحدود 18 نقطة

13 - فاركو 17 نقطة

14 - الإسماعيلي 13 نقطة