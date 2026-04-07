جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
كتب : محمد الميموني
يواجه فريق الأهلي نظيره فريق سيراميكا كليوباترا اليوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل، ضمن منافسات الجولة الأولي من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.
ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 46 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 43 نقطة.
جدول ترتيب الدوري المصري
1 - الزمالك 46 نقطة
2 - بيراميدز 43 نقطة
3 - الأهلي 40 نقطة
4 - سيراميكا كليوباترا 38 نقطة
5 - المصري البورسعيدي 32 نقطة
6 - سموحة 31 نقطة
7 - إنبي 30 نقطة
مرحلة الهبوط
1 - زد 33 نقطة
2 - وادي دجلة 31 نقطة
3 - البنك الأهلي 30 نقطة
4 - الجونة 30 نقطة
5 - بتروجيت 27 نقطة
6 - مودرن سبورت 25 نقطة
7 - طلائع الجيش 23 نقطة
8 - الاتحاد السكندري 22 نقطة
9 - غزل المحلة 21 نقطة
10 - المقاولون العرب 20 نقطة
11 - كهرباء الإسماعيلية 18 نقطة
12 - حرس الحدود 18 نقطة
13 - فاركو 17 نقطة
14 - الإسماعيلي 13 نقطة