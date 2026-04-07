"قضاء وقدر".. أول تعليق من إسلام عيسى بعد إصابته بالرباط الصليبي

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتخطي المرحلة الصعبة، التي يمر بها الفريق خلال الفترة الماضية، بداية من مواجهة سيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري المصري.

ويمر النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، بفترة تراجع كبيرة في المستوى وهو ما تسبب في توديع الفريق لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.

رسالة من جماهير الأهلي للاعبي الفريق عبر قناة النادي

وحالة تراجع المستوى الذي يمر بها الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، استدعت قناة النادي إلى نشر فيديو عبر الحساب الرسمي على "فيس بوك"، يضم عدد من جماهير الفريق، الذين حرصوا على توجيه مجموعة من الرسائل للاعبين قبل مباراة سيراميكا اليوم.

ونشر الحساب الرسمي لقناة الأهلي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو حماسي لجماهير الفريق، كتب عليه: "رسالة جماهيرالأهلي للاعبين، في ضهرك يا أهلي، الدوري يا أهلي"

ووجهت جماهير المارد الأحمر العديد من رسائل التحفيز للاعبي الفريق، ومطالبتهم بتقديم أفضل ما لديهم خلال المرحلة المقبلة لحسم لقب الدوري المصري موسم 2025-2026.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي اليوم الثلاثاء 7 أبريل الجاري، نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمرحلة النهائية للدوري المصري.

ترتيب الأهلي في جدول ترتيب الدوري المصري

ويدخل المارد الأحمر مباراة اليوم، هو يتواجد في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة، جمعهم من 20 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة حتى الآن.

وفي المقابل يحتل فريق سيراميكا كليوباترا، المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة، جمعهم من نفس عدد المباريات.

