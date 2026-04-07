كشف مصدر مسؤول بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أن الزيادات الأخيرة في أسعار شرائح الاستهلاك التجاري تأتي ضمن خطة تستهدف تحقيق إيرادات إضافية تتراوح بين 2 و2.5 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي، الممتد من أبريل حتى يونيو 2026.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه بشكل أكبر إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع تقليل الأعباء عن الشرائح المنزلية منخفضة الاستهلاك التي تم تثبيت أسعارها دون تغيير.

زيادات قطاع الكهرباء "التجاري" تراوحت بين 20% و91%

وأشار المصدر إلى أن زيادات القطاع التجاري التي تراوحت بين 20% و91%، تستهدف أيضًا ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب دعم استدامة القطاع في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.

الترشيد وتقليل ساعات عمل بعض الأنشطة التجارية يؤديان إلى انخفاض الاستهلاك

وأكد المصدر أن حجم الإيرادات المتوقعة قد يتأثر بعوامل أخرى؛ مثل إجراءات ترشيد الاستهلاك وتقليل ساعات عمل بعض الأنشطة التجارية، والتي قد تؤدي إلى انخفاض الاستهلاك وبالتالي تراجع الحصيلة المستهدفة.

