وفاة والد السيناريست محمود حمدان.. تعرف على مكان جنازة

كتب : مروان الطيب

11:41 ص 07/04/2026

السيناريست محمود حمدان

أعلن السيناريست محمود حمدان منذ قليل عن وفاة والده عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

محمود حمدان يعلن عن وفاة والده

وكتب محمود حمدان: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي، اللهم اغفر له وارحمه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأكرم نزله ووسّع مدخله، اللهم اجعل مرضه وصبره عليه في ميزان حسناته، اللهم اجعل قبره روحًا وريحانًا، وافرشه من فراش الجنة، وأنِر عليه قبره بنور من رحمتك".

وجاري العمل حاليا على إنهاء الإجراءات، وسيتم تشييع الجثمان من مسقط رأسه في البحيرة.

محمود حمدان ينتظر عرض "شمشون ودليلة" في السينمات

وينتظر السيناريست محمود حمدان عرض أحدث أعماله السينمائية هذا العام بعنوان "شمشون ودليلة" بطولة الفنان أحمد العوضي والفنانة مي عمر في أول تعاون لهما على شاشة السينما.

تدور أحداث الفيلم إطار أكشن اجتماعي، حول شابة تعمل في ملهى ليلي للنخبة، وتلجأ إلى جمالها وذكائها لاستغلال الزبائن الأثرياء وسرقتهم في الخفاء.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد عصام السيد، عصام السقا، خالد سرحان، تأليف محمود حمدان، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج رؤوف السيد.

