مقتل وإصابة 5 أشخاص في إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية بإسطنبول (فيديو)

كتب : وكالات

12:13 م 07/04/2026 تعديل في 12:36 م

الشرطة التركية

أفادت تقارير إعلامية بأن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أُصيب شرطيان في حادث إطلاق نار وقع بالقرب من المبنى الذي يضم القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، اليوم الثلاثاء.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها رويترز أحد أفراد الشرطة وهو يسحب سلاحه ويتخذ موقعاً للحماية مع تردد أصوات إطلاق النار في محيط المكان، فيما ظهر شخص مغطى بالدماء في موقع الحادث.

وتشهد المنطقة المحيطة بالقنصلية الإسرائيلية انتشاراً أمنياً دائماً، حيث يتمركز عناصر الشرطة المسلحة بشكل مستمر، بينما أظهرت مشاهد تلفزيونية تعزيز التواجد الأمني وتسيير دوريات مكثفة عقب وقوع الحادث.

ولم تتضح بعد ملابسات الواقعة أو دوافعها، في وقت تواصل فيه السلطات التحقيقات لكشف تفاصيل الحادث.

فيديو قد يعجبك



جماهير ليفربول تستعد لتنظيم وقفة احتجاجية بـ الأنفيلد.. ما القصة؟
يتقدمهم المحترف الأجنبي.. 5 غيابات تضرب الأهلي في مواجهة سيراميكا كليوباترا
مجلة إخوان الكويت "تتبرأ" من حماس: الحق أحق أن يُتبع
5 طرق فعالة تساعد على تقليل أعراض القولون العصبي
بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقناة الناقلة
حالة الطقس.. الأرصاد تُعلن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
"طلعت مش بنتهم".. مفاجأة جديدة في واقعة تعذيب وقتل طفلة ميت شهالة بالمنوفية
الطقس السيئ .. "التعليم" ترد على شائعات تعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس