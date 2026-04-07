أفادت تقارير إعلامية بأن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أُصيب شرطيان في حادث إطلاق نار وقع بالقرب من المبنى الذي يضم القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، اليوم الثلاثاء.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها رويترز أحد أفراد الشرطة وهو يسحب سلاحه ويتخذ موقعاً للحماية مع تردد أصوات إطلاق النار في محيط المكان، فيما ظهر شخص مغطى بالدماء في موقع الحادث.

Turkish 🇹🇷 media: Gunfire heard near a building housing the Israeli 🇮🇱 consulate in Istanbul, leaving two assailants dead, Turkish media reported — Saad Abedine (@SaadAbedine) April 7, 2026

وتشهد المنطقة المحيطة بالقنصلية الإسرائيلية انتشاراً أمنياً دائماً، حيث يتمركز عناصر الشرطة المسلحة بشكل مستمر، بينما أظهرت مشاهد تلفزيونية تعزيز التواجد الأمني وتسيير دوريات مكثفة عقب وقوع الحادث.

ولم تتضح بعد ملابسات الواقعة أو دوافعها، في وقت تواصل فيه السلطات التحقيقات لكشف تفاصيل الحادث.