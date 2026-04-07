أبدى عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي، اندهاشه من موقف فريقي الزمالك وبيراميدز، في ظل ما وصفه بالحملة التي يتعرض لها الفريق الأحمر خلال الفترة الحالية.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم، على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز، في بداية مشوار حسم اللقب.

تصريحات عدلي القيعي

وقال القيعي، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي، إن الفريق ولاعبيه يتعرضون لحملة تشكيك ممنهجة، مشيرًا إلى تكرار الشائعات بشأن رحيل عدد من اللاعبين، مؤكدًا أن تركيز الجميع داخل النادي منصب على المباريات المتبقية في الدوري.

وأضاف: "أستغرب من موقف الزمالك، حيث يهاجم فكرة الاستعانة بحكام أجانب، رغم شكواه المتكررة من التحكيم المحلي".

وتابع: "أما بيراميدز، فيبدو أنه يتخذ مواقف تتماشى مع ما يزعج الأهلي، وكنت أتوقع أن يطالب بحكام أجانب، لكن ذلك لم يحدث".

واختتم القيعي تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي أمامه ست مباريات حاسمة في مشوار التتويج، يسعى خلالها لتصحيح المسار وإنقاذ موسمه.