مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
21:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
21:00

أرسنال

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

مندهش من الزمالك وبيراميدز.. تعليق ناري من القيعي على ما يتعرض له الأهلي

كتب : محمد خيري

12:17 م 07/04/2026

عدلي القيعي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أبدى عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي، اندهاشه من موقف فريقي الزمالك وبيراميدز، في ظل ما وصفه بالحملة التي يتعرض لها الفريق الأحمر خلال الفترة الحالية.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم، على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز، في بداية مشوار حسم اللقب.

تصريحات عدلي القيعي

وقال القيعي، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي، إن الفريق ولاعبيه يتعرضون لحملة تشكيك ممنهجة، مشيرًا إلى تكرار الشائعات بشأن رحيل عدد من اللاعبين، مؤكدًا أن تركيز الجميع داخل النادي منصب على المباريات المتبقية في الدوري.

وأضاف: "أستغرب من موقف الزمالك، حيث يهاجم فكرة الاستعانة بحكام أجانب، رغم شكواه المتكررة من التحكيم المحلي".

وتابع: "أما بيراميدز، فيبدو أنه يتخذ مواقف تتماشى مع ما يزعج الأهلي، وكنت أتوقع أن يطالب بحكام أجانب، لكن ذلك لم يحدث".

واختتم القيعي تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي أمامه ست مباريات حاسمة في مشوار التتويج، يسعى خلالها لتصحيح المسار وإنقاذ موسمه.

الأهلي عدلي القيعي الزمالك بيراميدز

أحدث الموضوعات

أمام محطة كهرباء.. موسيقي إيراني يتحدى تهديدات ترامب (فيديو)
يتقدمهم المحترف الأجنبي.. 5 غيابات تضرب الأهلي في مواجهة سيراميكا كليوباترا
5 طرق فعالة تساعد على تقليل أعراض القولون العصبي
مجلة إخوان الكويت "تتبرأ" من حماس: الحق أحق أن يُتبع
بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

