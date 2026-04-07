وجه آدم محمد صبري، نجل لاعب الزمالك الراحل، رسالة مؤثرة لوالده في ذكرى عيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكان محمد صبري نجم نادي الزمالك السابق، توفي في شهر نوفمبر الماضي، عقب تعرضه لحادث مروع بسيارته أودي بحياته.

رسالة نجل محمد صبحي في ذكري ميلاده

كتب آدم محمد صبري عبر حسابه على فيسبوك: " 7/4 يوم ولادة اجمل و احن و أحسن أب في الدنيا دي كلها لو فضلت اقول في جماله مش هخلص انهارده اليوم اللي اتولدت في قدوتي الي شفت قد ايه الناس بتحبه و قد ايه كان غالي عليهم".

وتابع: "ناس كتير تعرفوا او متعرفوش شخصياً اجتمعوا على حاجة واحدة بس و هي كتر حبهم لصبري، صبري مكنش محبوب من فراغ لا كان محبوب بسبب شدة حبه للناس دي و اخلاصه للكيان الي طول عمره كان واحد منه الزمالك".

وواصل نجل صبري: " بسبب دا الجماهير ورتني حاجه انا عمري مشوفتها حصلت لحد قبل كدا حالة زعل شديدة و حب و حاجات كتير اوي شوفتها من الناس دي عرفتني ان حب الناس ده مش بيجي كده، الناس دي كلها مش عارف اشكرها ازاي".

وأضاف: "صبري مكنش نجم ولا حاجة كان شخص يبان عادي بس هو اب ميجيش منو تاني من معاملته معايا انا و اخواتي الاثنين و امي الغالية و طريقته مع الناس اللي تخلي الكل يحبه كان مثالي بالنسبة ليا".

واختتم نجل الراحل محمد صبري: "أول ٧/٤ عليا وعيد ميلاد جه وصحبه مجاش وحشتني اوي يا صبري بحبك".

