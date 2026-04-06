مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
21:00

بايرن ميونيخ

الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

الأهلي

جميع المباريات

"رغم إصابته".. إسلام عيسى يدعم لاعبي سيراميكا قبل مواجهة الأهلي

كتب : يوسف محمد

11:42 م 06/04/2026 تعديل في 11:50 م
  • عرض 8 صورة
    إسلام عيسى لاعب سيراميكا (2) (1)
  • عرض 8 صورة
    إسلام عيسى في مران سيراميكا كليوباترا (3)
  • عرض 8 صورة
    إسلام عيسى في مران سيراميكا كليوباترا (1)
  • عرض 8 صورة
    إسلام عيسى لاعب سيراميكا (1) (1)
  • عرض 8 صورة
    إسلام عيسى في مران سيراميكا كليوباترا (5)
  • عرض 8 صورة
    إسلام عيسى في مران سيراميكا كليوباترا (2)
  • عرض 8 صورة
    إسلام عيسى في مران سيراميكا كليوباترا (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص إسلام عيسى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، على التواجد في المران الختامي لفريقه اليوم الإثنين، لدعم زملائه بالفريق قبل مباراة الأهلي غدا بالدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

ويلاقي المارد الأحمر نظيره سيراميكا كليوباترا غدا الثلاثاء 7 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "المقاولون العرب"، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمرحلة النهائية ببطولة الدوري المصري.

وعلى الرغم من إصابة عيسى بالرباط الصليبي، لكنه حرص على التواجد اليوم لدعم زملائه بالفريق، قبل مواجهة المارد الأحمر في الدوري المصري.

تفاصيل إصابة إسلام عيسى لاعب سيراميكا كليوباترا

ويغيب إسلام عيسى عن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا غدا في الدوري المصري، بسبب إصابته بالرباط الصليبي، خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في فترة التوقف الدولي خلال شهر مارس الجاري.

وتعرض عيسى للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام إسبانيا، يوم 31 مارس الجاري، في ثاني مواجهات الفراعنة الودية استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويذكر أن التعادل السلبي دون أهداف، كان قد حسم نتيجة مباراة منتخب مصر أمام نظيره الإسباني، في المباراة الودية التي جمعت بينهما بمارس الماضي.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا، رفقة كل من: "نيوزيلندا، بلجيكا وإيران".

ويستهل منتخب مصر مشواره في النسخة المقبلة من المونديال، بمواجهة نظيره بلجيكا يوم 15 يونيو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

أقرأ أيضًا:

النادي الأهلي الدوري المصري الأهلي وسيراميكا كليوباترا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد إصابته.. ريال راسينج الإسباني يكشف موقفه من ضم بلال عطية
أخبار مصر

رياضة محلية

أخبار مصر

مدارس

أخبار

المزيد

