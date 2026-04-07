قال أحمد السيد، وكيل اللاعب الموريتاني ماتا ماجاسا، لاعب وسط نادي زد، إن الأخير تلقى عددًا كبيرًا من العروض خلال الفترة الماضية، بعد تألقه مع فريقه.

حقيقة انتقال ماتا ماجاسا إلى الأهلي

أكد أحمد السيد، في تصريحات عبر برنامج "مودرن سبورتس"، أن وليد صلاح الدين، مدير الكرة في الأهلي، تحدث معه خلال فترة عمله في نادي زد.

وأوضح وكيل ماتا ماجاسا أن وليد صلاح الدين توقع تألق اللاعب بشكل كبير، لكنه لم يتواصل معه خلال الفترة الماضية، نافيًا ما تردد عن اقترابه من الانتقال للأهلي.

واختتم أحمد السيد تصريحاته بالتأكيد على أن اللاعب الموريتاني تلقى عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي.

