إعلان

"هزيمة استراتيجية".. إيران تعلق على تهديدات ترامب

كتب : وكالات

10:49 ص 07/04/2026

إيران ترد على تصريحات ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفاد مصدر أمني إيراني رفيع، في تصريحات لشبكة CNN، بأن طهران ترى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعرض لما وصفه بـ"هزيمة استراتيجية"، معتبراً أن لهجته التصعيدية تجاه إيران تعكس فقدانه السيطرة على تطورات الصراع، وذلك تعليقاً على تصريحات أدلى بها يوم الاثنين.

وأوضح المصدر أن "الفشل العسكري" لترامب، والذي قال إنه جاء بالتنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جنوب أصفهان، يحمل طابعاً استراتيجياً، مشيراً إلى أن تصاعد الخطاب العدائي تجاه الإيرانيين يعكس تراجع قدرته على إدارة الحرب.

وفيما يتعلق بالرسالة التي أعلنت إيران إرسالها عبر باكستان، لم يكشف المصدر عن تفاصيلها، لكنه أكد أن موقف طهران واضح، ويتمثل في أن مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه الطبيعي إلا بعد وقف دائم للحرب.

وأضاف أن توقف الهجمات بشكل كامل ضد إيران لا يعني تلقائياً إعادة فتح المضيق، موضحاً أن ذلك سيخضع لبروتوكول مشروط يعتمد على مدى التزام الطرف الآخر بتنفيذ تعهداته بشكل كامل.

وأكد المصدر أن إيران لا تثق في ترامب أو ممثليه، وأنها طلبت ضمانات إضافية، مشيراً إلى أن طهران تسعى لإنهاء الحرب، ولكن ليس وفق الجدول الزمني أو الآلية التي يطرحها ترامب.

في المقابل، قال ترامب خلال مؤتمر صحفي إن إيران يمكن أن تُهزم خلال "ليلة واحدة"، وربما يكون ذلك مساء الثلاثاء. كما كرر تحذيراته من أن الولايات المتحدة قد تستهدف منشآت حيوية داخل إيران، مثل محطات الطاقة والجسور، في حال عدم التوصل إلى اتفاق أو إذا لم يتم إعادة فتح مضيق هرمز.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أشار ترامب إلى أن أمام إيران مهلة حتى الساعة الثامنة مساء الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق.

وتأتي هذه التطورات بعد أن وصف ترامب مقترحاً دولياً لوقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً بأنه خطوة مهمة لكنها غير كافية، بينما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن طهران رفضت المقترح، مطالبة بإنهاء الحرب بشكل نهائي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب إيران وأمريكا الحرب علي إيران

أحدث الموضوعات

نصائح طبية

كيف تؤثر الشوكولاتة الداكنة على صحتك؟- هذا ما يحدث
حوادث وقضايا

جريمة على ضفاف الرياح.. اختفاء صاحب كافيه ينتهي بجثة غامضة في منشأة القناطر
أخبار مصر

5 خطوات بسيطة لتقليل فاتورة الكهرباء في المنزل
اقتصاد

نجاح بئر جديدة بخليج السويس تضيف 2500 برميل يوميًا للإنتاج
شئون عربية و دولية

تسلسل مهل ترامب لإيران.. هل تفلح استراتيجية "الضغط الأقصى"؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

