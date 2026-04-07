شهدت قضية "طبيبة دهب" تطورات جديدة، بعد أن قررت جهات التحقيق التحفظ على الهاتف المحمول المستخدم في تصوير الفيديو المتداول، مع تكليف المباحث بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة التي شهدتها إحدى المنشآت الطبية في مدينة دهب.

كما قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل مصورة المقطع بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على ذمة القضية، وذلك في البلاغ المقدم من إدارة مستشفى دهب العام.

نقابة الأطباء تتابع التحقيقات

من جانبه، أكد محمد وائل، نقيب أطباء جنوب سيناء، أن النقابة تتابع مجريات التحقيقات عن كثب، مع احترامها الكامل لجهات التحقيق، موضحًا أن كلًا من النيابة العامة والنيابة الإدارية باشرتا التحقيق في الواقعة.

دعم قانوني للأطباء

وأشار إلى أن دور النقابة يتمثل في تقديم الدعم القانوني للأطباء حال تعرضهم لأزمات، من خلال توفير محامين للدفاع عنهم، مؤكدًا أن الجهات القضائية المختصة هي صاحبة القرار النهائي في حسم القضية.

تحقيقات متوازية في نويبع وشرم الشيخ

وكانت النيابة العامة بمدينة نويبع قد بدأت تحقيقاتها بناءً على المحضر المقدم من إدارة المستشفى، والذي تضمن اتهام مصوري الفيديو بالتصوير دون تصريح داخل منشأة طبية، وتعمد استفزاز الطبيبة وتصويرها دون موافقتها، بالمخالفة للقواعد المنظمة للعمل داخل المنشآت الصحية.

وفي السياق ذاته، فتحت النيابة الإدارية بمدينة شرم الشيخ تحقيقًا موازيًا، حيث استمعت إلى أقوال الطبيبة للوقوف على جميع تفاصيل الواقعة، وتحديد مدى وجود أي مخالفات إدارية.

جدل واسع على مواقع التواصل

وأثارت الواقعة حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة عبر فيسبوك، عقب تداول مقطع فيديو يُظهر مشادة كلامية بين الطبيبة وإحدى المريضات داخل المستشفى، ما أدى إلى انقسام آراء المتابعين بين مؤيد ومعارض.

روايات عن تعرض الطبيبة للاستفزاز

وكشف مصدر بمديرية الصحة أن الطبيبة كانت تؤدي عملها تحت ضغط، وتعرضت لاستفزاز من قبل المريضة، وهو ما ساهم في تصاعد الموقف. كما أكد شهود عيان من مدينة دهب أن الطبيبة تتمتع بسمعة طيبة وكفاءة مهنية، وأن الواقعة لا تعكس سلوكها المعتاد.

وأضافوا أن المريضة وجهت عبارات حادة للطبيبة، ما أدى إلى توتر الأجواء داخل المستشفى وانعكس في رد الفعل الذي وثّقه الفيديو المتداول.

محضر رسمي وتحقيق إداري

وفي السياق، تم تحرير محضر رسمي بشأن الواقعة، يتضمن اتهامًا بتعرض الطبيبة لاعتداء لفظي أثناء تأدية عملها، مع التأكيد على أن التصوير داخل المنشآت الصحية محظور لما يمثله من انتهاك لخصوصية المرضى والأطقم الطبية.

كما بدأت مديرية الصحة بـ جنوب سيناء تحقيقًا إداريًا عاجلًا لمراجعة كافة تفاصيل الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

بعد فيديو الإشارة الخارجة.. النيابة الإدارية تستمع لأقوال طبيبة دهب



