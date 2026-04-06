استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قائمة الفريق الرسمية لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا الثلاثاء، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا بالدوري المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير وحمزة علاء

خط الدفاع: يوسف بلعمري، ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، محمد شكري، هادي رياض، أحمد عيد ومحمد هاني

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، محمود تريزيجيه، مروان عطية، طاهر محمد طاهر، أحمد سيد زيزو، أليو ديانج، إمام عاشور، حسين الشحات وأشرف بن شرقي

خط الهجوم: مروان عثمان ومحمد شريف

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ويستضيف ستاد المقاولون العرب مباراة المارد الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا غدا الثلاثاء 7 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غدا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمرحلة النهائية ببطولة الدوري المصري.

حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت منذ قليل تعيين الحكم محمود وفا، لإدارة مباراة النادي الأهلي وسيراميكا تحكيميا.

وتعد هذه هى المباراة الثانية التي يديرها وفا للنادي الأهلي، حيث أدار المباراة التي جمعت بين الفريقين، في الدوري الأول من الموسم الحالي بالدوري.

أقرأ أيضًا:

الأهلي نافيًا استقالة وليد صلاح الدين: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد الناشر

الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري