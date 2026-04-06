مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

يوفنتوس

2 0
18:00

جنوى

الدوري الإيطالي

نابولي

1 0
20:45

ميلان

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

0 0
17:00

بتروجت

جميع المباريات

إعلان

"غياب كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا بالدوري المصري

كتب : يوسف محمد

09:54 م 06/04/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الأهلي
  • عرض 10 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 10 صورة
    تدريبات بدنية وخططية في مران الأهلي
  • عرض 10 صورة
    لاعبي الأهلي (1)
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي والترجي (15) (1)
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي والترجي (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي والترجي (3) (1)
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي والترجي (6) (1)
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي والترجي (4) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قائمة الفريق الرسمية لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا الثلاثاء، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا بالدوري المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير وحمزة علاء

خط الدفاع: يوسف بلعمري، ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، محمد شكري، هادي رياض، أحمد عيد ومحمد هاني

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، محمود تريزيجيه، مروان عطية، طاهر محمد طاهر، أحمد سيد زيزو، أليو ديانج، إمام عاشور، حسين الشحات وأشرف بن شرقي

خط الهجوم: مروان عثمان ومحمد شريف

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ويستضيف ستاد المقاولون العرب مباراة المارد الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا غدا الثلاثاء 7 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غدا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمرحلة النهائية ببطولة الدوري المصري.

حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت منذ قليل تعيين الحكم محمود وفا، لإدارة مباراة النادي الأهلي وسيراميكا تحكيميا.

وتعد هذه هى المباراة الثانية التي يديرها وفا للنادي الأهلي، حيث أدار المباراة التي جمعت بين الفريقين، في الدوري الأول من الموسم الحالي بالدوري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي الدوري المصري الأهلي وسيراميكا كليوباترا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

