الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
21:00

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
21:00

بايرن ميونيخ

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقناة الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

02:00 ص 07/04/2026

الأهلي

يلاقي النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتقام المباراة على ستاد المقاولون العرب.

ترتيب الأهلي سيراميكا كليوباترا بالدوري

ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بينما يدخل سيراميكا كليوباترا المباراة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 38 نقطة.

ويذكر أن تنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا عبر قنوات "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، وتذاع المباراة خلال قناة "أون تايم سبورت 1".

الأهلي الدوري المصري سيراميكا كليوباترا

فيديو قد يعجبك



طقس اليوم.. بيان مهم من الأرصاد بشأن الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة
طقس اليوم.. بيان مهم من الأرصاد بشأن الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة
مي الغيطي تروج لفيلم "The Mummy" في شوارع لوس أنجلوس
مي الغيطي تروج لفيلم "The Mummy" في شوارع لوس أنجلوس
انطلاق "الملتقى الأول للمجتمع الأهلي المصري" بالشراكة بين "مؤسسة ساويرس"
انطلاق "الملتقى الأول للمجتمع الأهلي المصري" بالشراكة بين "مؤسسة ساويرس"
الإندبندنت: مصر وجهة آمنة للسياحة ولا تأثير للصراعات
الإندبندنت: مصر وجهة آمنة للسياحة ولا تأثير للصراعات
"العين فلقت الحجر".. 5 أبراج تحت تأثير الحسد خلال 2026
"العين فلقت الحجر".. 5 أبراج تحت تأثير الحسد خلال 2026

عملية إنقاذ بنصف مليار دولار.. كيف تخسر واشنطن في إيران حتى حين تنتصر؟
طقس الساعات المقبلة.. أمطار تصل القاهرة ورعدية على الوجه البحري
قرار جمهوري بإقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية.. حوافز جديدة وتسهيلات
حقيقة تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية
لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق