يلاقي النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتقام المباراة على ستاد المقاولون العرب.

ترتيب الأهلي سيراميكا كليوباترا بالدوري

ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بينما يدخل سيراميكا كليوباترا المباراة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 38 نقطة.

ويذكر أن تنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا عبر قنوات "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، وتذاع المباراة خلال قناة "أون تايم سبورت 1".