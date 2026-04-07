كشفت مذكرة دبلوماسية، عن أن المرشد الأعلى الجديد لإيران مجتبى خامنئي، فاقد للوعي ويتلقى العلاج في قم، بحسب التايمز.

وزعمت تقارير، أن المرشد الأعلى الجديد لإيران مجتبى خامنئي، في غيبوبة بعد غارة جوية إسرائيلية، فيما تقول مصادر: إنه غير مدرك للحرب الجارية ولا لتعيينه في منصبه.

وبحسب عدة مصادر ورد ذكرها في التقارير، فإن مجتبى خامنئي، البالغ 56 عامًا، خلف والده علي خامنئي بعد اغتيال الأخير في 28 فبراير، بحسب موقع آي 24 الإسرائيلي.

قال مصدر في طهران للصحفيين، إن المرشد الأعلى الجديد يرقد في العناية المركزة بمستشفى سينا الجامعي بعد إصابته بجروح خطيرة في غارة جوية، بحسب موقع آي 24 الإسرائيلي.

ووفقا للمصدر، فإن خامنئي غير مدرك للحرب الإقليمية الجارية، ولا لوفاة أفراد من عائلته، بمن فيهم زوجته وابنه، ولا لتعيينه مرشدًا أعلى، مضيفًا، أنه لا يزال في العناية المركزة، وأن قسما كبيرا من المستشفى أُغلق وتم وضعه تحت حراسة أمنية، بحسب موقع آي 24 الإسرائيلي.

وقال مصدر آخر، إن رجل الدين تعرض لإصابات بالغة، وتم بتر ساق أو ساقين له، وتعرض كبده أو معدته لتمزق، ويبدو أنه في غيبوبة أيضاً"، بحسب موقع آي 24 الإسرائيلي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، إنه يعتقد أن الزعيم الجديد نجا من إصاباته التي تعرض لها في الضربة الأولى من الحرب، مضيفًا: "أعتقد أنه تضرر، لكن أعتقد أنه على الأرجح لا يزال على قيد الحياة بشكل ما".

وتشير التقارير إلى أن خامنئي يتلقى العلاج على يد وزير الصحة الإيراني محمد رضا ظفرقندي، وهو جراح إصابات، إلى جانب جراح بارز آخر هو محمد مراشي، بحسب موقع آي 24 الإسرائيلي.

وأفادت التقارير بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان زار المستشفى واطلع على حالة خامنئي، بحسب موقع آي 24 الإسرائيلي.

وأشار بعض المسؤولين الإيرانيين، إلى أن قادة عسكريين كبار لم يتلقوا أوامر مباشرة من المرشد الأعلى الجديد، بحسب موقع آي 24 الإسرائيلي.

وقال مسؤول إيراني للصحفيين: "لا أحد يعرف شيئاً عن مجتبى، هل هو حي أم ميت أو مدى خطورة إصابته"، مضيفًا:"يُقال لنا فقط إنه مصابن ولا يسيطر على الحرب لأنه ليس هنا"، بحسب موقع آي 24 الإسرائيلي.

وتصاعدت التساؤلات حول حالته بعد بث بيان منسوب إلى خامنئي على التلفزيون الإيراني في وقت سابق، حيث تمت قراءة الرسالة بواسطة مذيع أخبار بدلًا من إلقائها أمام الكاميرا، وجاء فيها أن إيران لن تمتنع عن الثأر "لدماء شهدائها"، مضيفة أن الهجمات على القواعد الأمريكية في المنطقة ستستمر مع الحفاظ على العلاقات مع دول الخليج المجاورة، بحسب موقع آي 24 الإسرائيلي.

يذكر أن وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء، أكدت أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي يتمتع بصحة كاملة، مشددة على أن غيابه عن المشهد العام لا يعود لأسباب مرضية، وذلك في ظل استمرار تداعيات حرب إيران.

وأوضحت الخارجية الإيرانية، في بيان، أن مجتبى خامنئي يتمتع بصحة تامة، مبينة أن تأخر ظهوره العلني يعود حصريا إلى ظروف الحرب والمقتضيات الأمنية الراهنة.

وهاجمت الوزارة التوجهات الدولية لواشنطن، مؤكدة أنه لم يعد بإمكان أي طرف في العالم الوثوق بالدبلوماسية الأمريكية، التي اعتبرتها مجرد أداة للتمهيد لفرض المطالب أو استخدام القوة العسكرية في سياق الصراع بين إيران وأمريكا.

وشددت طهران على عزمها الدفاع عن نفسها بكل الوسائل المتاحة لمنع تكرار سيناريوهات الحرب التي استُدرجت إليها واشنطن بتحريض من الكيان الإسرائيلي.

وتأتي هذه التصريحات لترد على حالة الغموض التي صاحبت غياب المرشد عن الأنظار منذ تنصيبه قبل أسابيع، في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي والقوات الأمريكية عملياتهم الميدانية.