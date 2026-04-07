كشف أيمن يونس عن تطورات الحالة الصحية للكابتن جمال عبد الحميد، عقب تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، استدعت نقله إلى المستشفى.

تفاصيل حالة جمال عبد الحميد

وأوضح يونس، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "نمبر وان" مع الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC"، أن جمال عبدالحميد تعرض لأزمة قلبية، خضع على إثرها لإجراء طبي تم خلاله تركيب دعامة بالقلب.

وأشار إلى أنه تواصل مع نجل اللاعب للاطمئنان على حالته، مؤكدًا أن حالته مستقرة وتشهد تحسنًا، كما أوضح أن جمال عبدالحميد تحدث معه هاتفيا، وهو حاليا داخل العناية المركزة، على أن يتم نقله إلى غرفة عادية خلال اليوم التالي.

واختتم يونس تصريحاته بالتأكيد على أن الحالة الصحية للنجم السابق في تحسن ملحوظ، مطمئنا جماهيره ومحبيه.