شهد اليوم الثالث من منافسات بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2026 للرجال والسيدات، العديد من المواجهات القوية بين اللاعبين.

وحقق كل من النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني عالميا، كريم جواد المصنف الرابع عالميًا، يوسف إبراهيم المصنف السابع عالميًا من مصر، محمد زكريا المصنف الثامن عالميًا من مصر، الفوز في مباريات الدور الثالث أمس.

وفي منافسات السيدات، فازت كل من نور الشربيني، المصنفة الثانية عالمياً من مصر، الأمريكية أوليفيا المصنفة، الماليزية سيفا سانجاري سوبرامانيام المصنفة السادسة عالميا، بالإضافة إلى الإنجليزية جورجينا كينيدي المصنفة العاشرة عالميًا.



وجاءت نتائج مباريات الأدوار من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2026 كالتالي:

نتائج مباريات الدور الأول للرجال:

حقق بول كول الفوز، على حساب اللاعب إين يو نج المصنف الثامن عشر عالميًا من ماليزيا، بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11 / 2-11 / 7-11.

كما حقق المصري كريم جواد المصنف الرابع عالميا، الفوز على مواطنه يوسف سليمان، بنتيجة 3-2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11 / 8-11 / 11-8 / 12-14 / 11-5.

ومن جانبه حقق اللاعب يوسف إبراهيم، فوزًا على الهندي أبهاي سينج، بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11 / 5-11 / 11-9 / 9-11 / 11-7.

وفي المقابل حقق المصري محمد زكريا، فوزًا على اللاعب الويلزي جويل ماكين، المصنف الخامس عالميًا، بنتيجة 3-0 وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 11-6 / 11-5 / 11-5.

نتائج مباريات الدور الأول للسيدات:

تمكن المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية عالميًا، من تحقيق الفوز على الفرنسية ميليسا ألفيس، بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11 / 3-11 / 3-11.

وحققت اللاعبة أوليفيا ويفر فوزًا على فريدة محمد، المصنفة السابعة عشرة عالميًا من مصر بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11/ 4-11/ 8-11/ 11-8.

وفي حققت سيفا سانجاري سوبرامانيام، المصنفة السادسة عالميًا، الفوز على اللاعبة مريم متولي، المصنفة الثالثة والثلاثين عالميًا من مصر، بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي: 0-11 / 0-11/ 0-11

كما حققت جورجينا كينيدي، المصنفة العاشرة عالميًا، فوزًا على اللاعبة سنا إبراهيم، بنتيجة 3-0.، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11 / 11-13 / 6-11.

