كشف الإعلامي جمال الغندور، أن المدرب التونسي نبيل الكوكي رحل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد الخسارة برباعية أمام الزمالك في الدوري.

تفاصيل إقالة نبيل الكوكي وتعيين عماد النحاس

أكد الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، إن المدرب نبيل الكوكي رحل عن تدريب الفريق خلال الساعات الماضية بعد الخسارة أمام الزمالك.

وأكد، عماد النحاس مديرًا فنيًا للمصري البورسعيدي خلفًا للتونسي نبيل الكوكي، وسيقود مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي غدًا الثلاثاء.

وكان المصري البورسعيدي قد تلقى خسارة كبيرة أمام الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد، بنتيجة 4-1.

إقرأ أيضًا:

"صفقة القرن".. شباب بلوزداد يفاوض بيتسو موسيماني قبل مواجهة الزمالك



صحيفة فرنسية تكشف مفاجأة عن تقرير حكم نهائي المغرب والسنغال



