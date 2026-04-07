كشف أحمد حسام ميدو عن أسباب اعتذاره عن عدم الظهور في الإعلان الترويجي لتطبيق الزمالك، مؤكدا أن عدم مشاركته بسبب ظروف أسرية صعبة يمر بها.

وقال ميدو، خلال برنامجه "أوضة اللبس"، إنه يمر بظروف قاسية لا يتمنى أن يمر بها أي شخص، مشيرا إلى أن أسرته تعيش فترة صعبة في الوقت الحالي.

وأضاف أن ما يمر به يعد درسًا كبيرا له ولجميع أفراد أسرته، مؤكدا احترامه الكامل لمسؤولي الدولة ووزارة الداخلية، وكذلك تقديره لقرارات النيابة العامة والقضاء المصري.

واختتم تصريحاته بالتعبير عن أمله في تجاوز هذه الأزمة قريبا، داعيا الله أن يمنحهم القوة لتخطي تلك المحنة.