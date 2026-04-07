دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
21:00

بايرن ميونيخ

الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

الأهلي

ميدو يوضح سبب غيابه عن إعلان تطبيق الزمالك

كتب : محمد عبد السلام

12:22 ص 07/04/2026

ميدو

كشف أحمد حسام ميدو عن أسباب اعتذاره عن عدم الظهور في الإعلان الترويجي لتطبيق الزمالك، مؤكدا أن عدم مشاركته بسبب ظروف أسرية صعبة يمر بها.

سبب غيابه ميدو عن الإعلان

وقال ميدو، خلال برنامجه "أوضة اللبس"، إنه يمر بظروف قاسية لا يتمنى أن يمر بها أي شخص، مشيرا إلى أن أسرته تعيش فترة صعبة في الوقت الحالي.

وأضاف أن ما يمر به يعد درسًا كبيرا له ولجميع أفراد أسرته، مؤكدا احترامه الكامل لمسؤولي الدولة ووزارة الداخلية، وكذلك تقديره لقرارات النيابة العامة والقضاء المصري.

واختتم تصريحاته بالتعبير عن أمله في تجاوز هذه الأزمة قريبا، داعيا الله أن يمنحهم القوة لتخطي تلك المحنة.

ترامب: أضفت يوما للمهلة وبعدها سيعود الإيرانيون إلى العصر الحجري
شئون عربية و دولية

ترامب: أضفت يوما للمهلة وبعدها سيعود الإيرانيون إلى العصر الحجري
"العين فلقت الحجر".. 5 أبراج تحت تأثير الحسد خلال 2026
علاقات

"العين فلقت الحجر".. 5 أبراج تحت تأثير الحسد خلال 2026
انطلاق "الملتقى الأول للمجتمع الأهلي المصري" بالشراكة بين "مؤسسة ساويرس"
أخبار مصر

انطلاق "الملتقى الأول للمجتمع الأهلي المصري" بالشراكة بين "مؤسسة ساويرس"
مي الغيطي تروج لفيلم "The Mummy" في شوارع لوس أنجلوس
زووم

مي الغيطي تروج لفيلم "The Mummy" في شوارع لوس أنجلوس
جيهان الشماشرجي أنيقة ومحمد سامي داخل سيارة فارهة.. 10 لقطات لنجوم الفن
زووم

جيهان الشماشرجي أنيقة ومحمد سامي داخل سيارة فارهة.. 10 لقطات لنجوم الفن

عملية إنقاذ بنصف مليار دولار.. كيف تخسر واشنطن في إيران حتى حين تنتصر؟
طقس الساعات المقبلة.. أمطار تصل القاهرة ورعدية على الوجه البحري
قرار جمهوري بإقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية.. حوافز جديدة وتسهيلات
حقيقة تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية
لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق