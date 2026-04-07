انفجارات تهز إيران.. والجيش الإسرائيلي يُعلن عن موجة غارات جديدة على طهران

كتب : مصراوي

03:07 ص 07/04/2026

وكالات

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، وقوع انفجارات في مناطق متفرقة من أنحاء البلاد، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي الانتهاء من موجة هجمات جديدة على إيران.

وشملت الانفجارات مدنا عدة بمحافظة طهران، منها شهريان وإسلام شهر ووافان وبارديس وحسن آباد ورودهين، التي انقطعت بها الكهرباء.

كما رصدت انفجارات في رصيف تابع للحرس الثوري بميناء جاسك على خليج عمان بمحافظة هرمزجان جنوب شرقي إيران، وفي منطقة جوهاردشت بمدينة كرج، ومدينتي قزوين وجهرم بمحافظة فارس.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية أيضا سماع انفجارات متتالية في دماوند بمحافظة مازندران.

ولاحقا أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه أنهى موجة غارات جوية على إيران، بهدف إلحاق أضرار بالبنية التحتية للنظام الإيراني، في طهران ومناطق أخرى.

في المقابل، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه رصد صواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، إذ قال إن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراضها.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فهناك حالة تأهب واسعة في جنوب إسرائيل بسبب هجوم صاروخي إيراني، بينما أطلقت صفارات الإنذار في 29 موقعا في النقب ومواقع أخرى.

تأتي هذه التطورات قبل 24 ساعة من مهلة حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران، من أجل إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يمر به نحو خمس إنتاج الطاقة عالميا، وإلا سيدمر الجسور ومحطات الكهرباء لديها، وفقا لسكاي نيوز.

