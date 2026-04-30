مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
22:00

كريستال بالاس

كرة اليد

الأهلي

- -
17:00

النادي الأوليمبى

جميع المباريات

إعلان

تقرير إسباني يكشف مفاجأة: الركراكي على رادار ريال مدريد

كتب : محمد خيري

04:09 م 30/04/2026

وليد الركراكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة كبيرة تتعلق بمستقبل القيادة الفنية داخل ريال مدريد، حيث تم وضع اسم المغربي وليد الركراكي ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لتصريحات الصحفي خواكين ماروتو لصحيفة آس، فإن إدارة النادي الملكي أبدت إعجابها بإمكانات الركراكي، خاصة بعد ما قدمه مع منتخب المغرب من نتائج لافتة في السنوات الأخيرة، وقدرته على بناء فريق تنافسي منظم.

وأشار التقرير إلى أن الركراكي يتمتع بتقدير داخل أروقة النادي، ليس فقط على المستوى الفني، بل أيضًا لقدرته على التواصل وإتقانه اللغة الفرنسية، وهي نقطة اعتبرها البعض ميزة في التعامل مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

اسم الركراكي مطروح للنقاش

وأضافت المصادر أن اسم الركراكي مطروح للنقاش داخل النادي، بل ويتم تداوله أحيانًا بشكل أكبر من اسم البرتغالي جوزيه مورينيو، رغم أنه لا يزال بعيدًا عن كونه الخيار الأول حتى الآن.

في المقابل، أكدت التقارير أن الألماني يورجن كلوب يُعد المرشح الأبرز لتولي المهمة، حيث يجري النجم السابق توني كروس محادثات تمهيدية لاستطلاع موقفه من العودة للتدريب.

واختتم التقرير بأن إدارة ريال مدريد ستتحرك بشكل رسمي في حال أبدى كلوب موافقة مبدئية، في وقت لا تزال فيه جميع الخيارات مطروحة على طاولة النادي بانتظار الحسم النهائي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الركراكي ريال مدريد الدوري الإسباني

أحدث الموضوعات

الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
أخبار مصر

أسرار كهف مريم ومدينة الموتى.. حكاية جبل الطير بالوادي الجديد
أخبار المحافظات

أبشروا بالترقيات.. 4 أبراج على موعد مع انفراجة مهنية في مايو
علاقات

من يحسم القمة هجوميا؟.. أرقام الأهلي والزمالك تكشف المفاجأة
رياضة محلية

الحرس الثوري ممنوع.. كواليس انسحاب وفد إيران من مؤتمر فيفا
رياضة عربية وعالمية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

