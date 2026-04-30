تقرير إسباني يكشف مفاجأة: الركراكي على رادار ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة كبيرة تتعلق بمستقبل القيادة الفنية داخل ريال مدريد، حيث تم وضع اسم المغربي وليد الركراكي ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لتصريحات الصحفي خواكين ماروتو لصحيفة آس، فإن إدارة النادي الملكي أبدت إعجابها بإمكانات الركراكي، خاصة بعد ما قدمه مع منتخب المغرب من نتائج لافتة في السنوات الأخيرة، وقدرته على بناء فريق تنافسي منظم.

وأشار التقرير إلى أن الركراكي يتمتع بتقدير داخل أروقة النادي، ليس فقط على المستوى الفني، بل أيضًا لقدرته على التواصل وإتقانه اللغة الفرنسية، وهي نقطة اعتبرها البعض ميزة في التعامل مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

اسم الركراكي مطروح للنقاش

وأضافت المصادر أن اسم الركراكي مطروح للنقاش داخل النادي، بل ويتم تداوله أحيانًا بشكل أكبر من اسم البرتغالي جوزيه مورينيو، رغم أنه لا يزال بعيدًا عن كونه الخيار الأول حتى الآن.

في المقابل، أكدت التقارير أن الألماني يورجن كلوب يُعد المرشح الأبرز لتولي المهمة، حيث يجري النجم السابق توني كروس محادثات تمهيدية لاستطلاع موقفه من العودة للتدريب.

واختتم التقرير بأن إدارة ريال مدريد ستتحرك بشكل رسمي في حال أبدى كلوب موافقة مبدئية، في وقت لا تزال فيه جميع الخيارات مطروحة على طاولة النادي بانتظار الحسم النهائي.