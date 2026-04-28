"لم أتوقع".. مدرب بيراميدز يتحدث عن الفوز على الأهلي بثلاثية في الدوري

كتب : يوسف محمد

04:05 م 28/04/2026
أكد محمد ناجي جدو نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق والمدرب العام الحالي لفريق بيراميدز، أنه لم يكن يتوقع الفوز على حساب الأهلي بثلاثية في مباراة الأمس.

وتمكن بيراميدز من تحقيق فوزا كبيرا على حساب الأهلي أمس الإثنين، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة التتويج بالدوري المصري "دوري نايل".

تصريحات جدو بعد فوز بيراميدز على الأهلي

وقال جدو في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "لم أكن أتوقع الفوز على الأهلي بثلاثية في مباراة الأمس، لكننا نجحنا في تحقيق انتصارا ثمين، خاصة وأننا لم نكن نستحق الهزيمة في المباراة الماضية أمام الزمالك".

وأضاف: "الدوري لم يحسم حتى الآن، المنفسة ستكون قوية خلال الثلاث مباريات المقبلة بالمسابقة والنادي الأهلي يمكنه العودة في المرحلة المقبلة وصافحت لاعبي الأهلي عقب نهاية المباراة وتمنيت لهم التوفيق في المرحلة المقبلة".

وتابع: "غياب إمام عاشور عن التشكيل الأساسي للأهلي أمس أمام بيراميدز، منحنا راحة كبيرة في اللقاء خاصة في منتصف الملعب".

واختتم جدو تصريحاته: "كنا نركز بشكل كبير في المباراة على تريزيجيه، لكونه مصدر الخطورة الأبرز داخل الأهلي".

ترتيب بيراميدز في الدوري المصري

ورفع بيراميدز رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 47 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد الأهلي عند النقطة رقم 44 في المركز الثالث بجدول الترتيب.

