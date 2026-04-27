الدوري المصري

الزمالك

0 0
17:00

إنبي

الدوري المصري

بيراميدز

3 0
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 0
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

0 0
22:00

ليفانتي

بعد فوز بيراميدز على الأهلي.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

كتب : محمد الميموني

10:36 م 27/04/2026 تعديل في 10:39 م
حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره فريق الأهلي اليوم الإثنين الموافق 27 أبريل، ضمن منافسات الجولة ال4 من المرحلة النهائية بالدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

وانتهت المباراة بفوز فريق بيراميدز على نظيره فريق الأهلي بثلاثية نظيفة.

وينفرد فريق الزمالك بصدارة الدوري المصري الممتاز بعد تعادله مع فريق إنبي برصيد 50 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 47 نقطة بعد الفوز أمام الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

ويلاقي فريق الأهلي نظيره فريق الزمالك يوم الجمعة المقبل 1 مايو ، ضمن منافسات الجولة ال5 من المرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

وتقام المباراة في تمام الساعة 8 مساءً على استاد " القاهرة الدولي".

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الأهلي


1 - الزمالك 50 نقطة

2 - بيراميدز 47 نقطة

3 - الأهلي 44 نقطة

4 - سيراميكا كليوباترا 43 نقطة

5 - المصري البورسعيدي 37 نقطة

6 - إنبي 36 نقطة

7 - سموحة 31 نقطة


جدول ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري


1 - وادي دجلة 41 نقطة


2 - الجونة 37 نقطة


3 - زد 36 نقطة


4 - البنك الأهلي 36 نقطة


5 - بتروجيت 34 نقطة


6 - مودرن سبورت 30 نقطة


7 - غزل المحلة 29 نقطة


8 - طلائع الجيش 29 نقطة


9 - الاتحاد السكندري 28 نقطة


10 - المقاولون العرب 27 نقطة


11 - كهرباء الإسماعيلية 23 نقطة


12 - فاركو 20 نقطة


13 - حرس الحدود 20 نقطة


14 - الإسماعيلي 14 نقطة

