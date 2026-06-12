أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية شنت هجوما استهدف مصفاتين لتكرير النفط في منطقة "تتارستان" الروسية خلال ساعات الليل، في إطار عملياتها داخل العمق الروسي.

اندلاع حرائق في منشآت الطاقة

أكدت الهيئة، في بيان نشرته عبر "تيليجرام"، اليوم الجمعة، أن حرائق اندلعت داخل المصفاتين المستهدفتين عقب الهجوم، دون تقديم تفاصيل إضافية حول حجم الخسائر أو طبيعة الأضرار.

استهداف منشأة صناعية في سامارا

أوضح البيان، أن الهجوم شمل أيضا مصنعا في منطقة "سامارا" الروسية، متخصصا في إنتاج المطاط الصناعي المستخدم في صناعة الوقود الصلب للصواريخ، في خطوة وُصفت بأنها امتداد لعمليات استهداف البنية الصناعية ذات الطابع العسكري داخل روسيا.

ويأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد المواجهات بين روسيا وأوكرانيا، مع استمرار استهداف المنشآت الحيوية والبنية التحتية في عمق أراضي الطرفين، ما يزيد من تعقيد مسار الحرب.